Как Путин может долететь до Будапешта — СМИ показали маршрут

Владимир Путин / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп и глава Кремля Владимир Путин договорились о личной встрече в Будапеште.

Один из вопросов — как именно российский президент сможет попасть в столицу Венгрии в условиях санкций.

Пресс-секретарь Еврокомиссии Олоф Гилл уже сказал, что отдельные государства могут позволить российскому президенту лететь из-за их воздушного пространства.

«Мы живем в реальном мире, — сказал он. — Встречи не всегда проходят в том порядке и формате, которых нам хотелось бы, но если встречи приближают нас к справедливому и крепкому миру в Украине, то мы должны приветствовать их».

В частности, издание Air Live пишет, что маршрут Путина в Венгрию должен обходить почти все государства-члены ЕС, даже несмотря на то, что сама Венгрия принадлежит к этому блоку.

«Хотя президентский Ил-96 способен преодолевать большие расстояния, удлиненный маршрут потребует тщательной координации с авиадиспетчерами Турции и Сербии, а также предусмотрения резервных вариантов в случае погодных или дипломатических осложнений», — отмечает издание.

Примерный маршрут Путина. Фото: Air Live

Пока официальный план полета не обнародован, однако самым вероятным маршрутом считается коридор через воздушное пространство Турции и Сербии.

Напомним, 16 октября президент США Трамп провел телефонный разговор с Путиным. Они обсудили возможность встречи в Венгрии. Когда встреча состоится — неизвестно.

Что касается российского лидера, действует ордер на арест от МКС, он в европейских санкционных списках, а еще санкции ЕС запрещают российским самолетам, в том числе и президентскому, заходить в воздушное пространство ЕС.