Как Путин может потерять власть: эксперт назвал наиболее вероятный сценарий завершения его правления

Владимир Путин / © Associated Press

Реклама

Правление Владимира Путина, который в 73 года является самым долговременным руководителем России со времен Иосифа Сталина, может завершиться не в результате переворота или восстания, а естественным путем – его смертью у власти. Такой сценарий считает наиболее вероятным ведущий западный эксперт по России.

Об этом заявил доктор Джон Кеннеди – руководитель программы по России и Евразии в европейском подразделении аналитического центра RAND – в интервью для проекта Daily Mail.

По его словам, несмотря на рост внутреннего давления, экономические проблемы и значительные потери России в войне против Украины, насильственное отстранение Путина от должности выглядит маловероятным.

Реклама

Кеннеди отмечает, что Путин выстроил систему абсолютной лояльности, назначив соратников и бывших коллег на все ключевые посты в государстве, силовых структурах и армии. Это, по мнению эксперта, значительно понижает шансы на государственный переворот или массовые протесты.

"Вся система зависит от Путина. Он сконцентрировал власть в своих руках, и после полномасштабного вторжения в Украину этот контроль только усилился", – отметил Кеннеди.

Эксперт обратил внимание, что даже после смерти российского оппозиционера Алексея Навального в стране не было масштабных протестов ни на федеральном, ни на региональном уровне.

По словам Кеннеди, наиболее правдоподобный сценарий состоит в том, что Путин будет оставаться президентом до конца жизни. После этого в России могут начаться быстрые и хаотические внутренние перестановки, когда элиты будут вынуждены договариваться о перераспределении власти.

Реклама

В то же время эксперт не исключает возможности покушения на Путина, хотя считает его менее вероятным. Потенциальную угрозу он видит не среди московской верхушки, а со стороны наиболее пострадавших от войны регионов.

Кеннеди отметил, что значительная часть российских военных мобилизована из бедных регионов, где уровень жизни существенно ниже, чем в Москве, а исторически существует сопротивление центральным властям.

"Со временем, когда ресурсы устремляются на войну, социальное недовольство в регионах может накапливаться и выйти наружу", - пояснил эксперт.

В то же время, он подчеркнул, что Путин уделяет исключительное внимание собственной безопасности, редко появляется на публике и находится под усиленной охраной спецслужб.

Реклама

В завершение Кеннеди призвал западные страны уже сейчас готовиться к возможным сценариям нестабильности в России после завершения правления Путина.

"В средне- и долгосрочной перспективе ситуация в России созрела для перемен. Мероприятие должно быть готово к любому развитию событий - от внутренней борьбы за власть до глубокой политической турбулентности", - подытожил он.

Ранее мы писали, что, несмотря на разговоры об усталости от войны и возможных сценариях ее завершения, в России нет ни политических, ни экономических предпосылок для прекращения боевых действий. Речь идет не только о желании Владимира Путина, но и о системных факторах, заставляющих Кремль продолжать агрессию против Украины.