Как Путин пытается принудить Украину к капитуляции — Портников раскрыл стратегию агрессора

Журналист Виталий Портников считает, что президент РФ Владимир Путин имеет целью заставить Украину капитулировать не военными победами на фронте, а путем систематической деградации украинского тыла из-за ракетных ударов и уничтожения гражданской инфраструктуры. По мнению журналиста, это часть новой, вполне очевидной стратегии Кремля.

Об этом Виталий Портников рассказал в эфире телеканала "Эспрессо".

Почему террор стал главной стратегией Кремля

Портников отмечает, что логика Москвы достаточно проста: поскольку оккупационные войска РФ за четыре года не смогли добиться значительных успехов на поле боя, Кремль решил перейти к террору мирных жителей, чтобы заставить самих украинцев требовать мира на условиях России.

«Стратегия Путина совершенно очевидна. Он считает, что может заставить Украину капитулировать по пути деградации украинского тыла. Это, кстати, очень простая логика. Если российская армия не может в течение 4 лет занять значительные территории Украины, нужно принудить украинцев к капитуляции», – пояснил он.

Эта стратегия базируется на ложной надежде, что превращение украинских городов в руины заставит гражданское население умолять о капитуляции, что в свою очередь приведет к «добровольному» присоединению украинских территорий к РФ. Журналист отмечает, что удары по мирным объектам – это прямое запугивание людей

«Удары по детским садам являются частью этого „меню“, ведь родители должны подумать, что если они и дальше собираются жить в приграничных с Россией областях Украины и не хотят, чтобы их дети погибали под КАБами, то пусть присоединяются к РФ и будут жить мирно и счастливо», — пояснил.

Расчет на внутреннее давление и захват плацдарма

Журналист подчеркнул, что Путин надеется, что постоянный террор заставит мирное население "поставить точку в существовании Украины". Кремль также рассчитывает на внутреннюю дестабилизацию, в частности на возможные протесты в регионах, где исторически были сильны пророссийские настроения, особенно на юге и востоке страны.

Идея превратить юг и восток Украины в плацдарм для дальнейшего захвата всей Украины всегда была неотъемлемой частью геополитических планов Путина и его ближайшего окружения. Таким образом, уничтожение тыла является инструментом, посредством которого Кремль стремится реализовать свою первоначальную цель.

"Путин считает, что именно таким образом он заставит мирное население поставить точку в существовании Украины", - подытожил Портников.

Напомним, Кремль использует нарратив об «устранении первопричин» войны, чтобы требовать капитуляции Украины, и считает позицию Трампа по прекращению огня неприемлемой. Аналитики ISW отмечают, что Россия не примет ничего кроме капитуляции Украины.