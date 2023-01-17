Как работает лендлиз: офицер Армии обороны Израиля объяснил, в каком случае Украина получит оружие

Лэндлиз действует. "Акт защиты демократии в Украине", известный также как американская программа лендлиза в поддержку нашего государства, заработал с 1 октября 2022 года.

Об этом в совместном проекте "Сніданку с 1+1" и ТСН.ua "Разговоры о важном" сказал офицер Армии обороны Израиля, инструктор общественной организации "Украинская оборона", военный аналитик Игаль Левин.

"Лендлиз был подписан на случай, если в США состоятся какие-то процессы, и Сенат будет саботировать решение президента. Тогда глава Соединенных Штатов сможет, несмотря на это, передавать технику Украине", — сказал эксперт.

Он напомнил, что военная техника по лендлизу передается Украине в аренду.

"А если она будет уничтожена, то за нее нужно будет заплатить. Это на случай того, если США закончится безвозмездная помощь", — добавил он.

В настоящее время США передают Украине тысячи боевых машин, отметил Левин.

"Все это бесплатная помощь. Украина находится в выгодной для себя ситуации: "дают-бери". Лэндлиз действует. В случае, если пакеты помощи закончатся и нужно будет передавать вооружение из запасов США", — сказал Левин.

Накануне в МИДе Украины объясняли, что Соединенные Штаты пока не передают военную помощь Украине по программе лендлиза, чтобы в будущем сэкономить украинский бюджет.

Также с пикер ВР Руслан Стефанчук напомнил, что с 1 октября вступил в силу закон США о лендлизе для Украины.

Чиновник подчеркнул, что после начала работы закона США о лендлизе Украина получит больше разного и качественного оружия, чтобы вернуть все свои территории.

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