Роскомнадзор в РФ выполняет функции цензуры в отношении средств массовой информации и Интернета, подобно Главлиту в СССР.

Информационное поле России – это ряд переписанных исторических событий и манипуляций фактами или искусственным созданием слухов о скором падении Киева после очередного "суперважного" заявления российского диктатора. Так, стало известно, что накануне того, как президент России Владимир Путин якобы должен выступить с "очень важным заявлением по СВО", пропагандистские росСМИ начали искусственно сеять панику, якобы глава Кремля сменит статус спецоперации на полноценную войну.

Пропагандисты начали распространять нарратив: "Киев будет взят не только за два-три дня, но и сам от страха капитулирует".

Об этом говорится в KibOrg News со ссылкой на базу данных Роскомнадзора на более 500 гигабайтов.

Медиа, считающие либерально-оппозиционными, которые могут испортить общественно-политическое мнение в стране, держит под строгим наблюдением Роскомнадзор – федеральный орган исполнительной власти России в ведении Минкомсвязи России.

Справочно. "Роскомнадзор" – это федеральный орган исполнительной власти России в ведении Минкомсвязи России.

"Когда Россия аннексировала Крымский полуостров, сразу сразу же внедрила и свою информационную политику. Кроме обжига крымскотатарской идентичности, преследования проукраинских активистов и порчи исторических памятников, в Крыму были заблокированы почти все оппозиционные медиа. Самые популярные издания как Центр журналистских. и крымскотатарский ATR были запрещены, деятельность Центра отмечена как "антироссийская" и "антикрымская", — говорится в материале.

Навальный заблокирован: как "правоохранительные" органы России нашли способ уничтожить блог

На российском оппозиционном политике Алексее Навальном также есть свои справки. Перед его президентской кампанией в 2018 году вопросом жизни и смерти для Кремля было не допустить оппозиционера до выборов.

"Правоохранительные" органы России все же нашли повод для блокирования блога, а также блокирования сайта "Умного голосования" – инструмента для скоординированного голосования на любых российских выборах за конкурентов правящей партии "Единая Россия". Самого Навального в 2020 году сначала пытались отравить, а когда не получилось – посадили в тюрьму», – сообщает источник.

Блокировка инстаграмм Кадирова

Роскомнадзор выясняет отношения с иностранными площадками для блокирования инстаграмм-аккаунтов скандального главы Чечни Рамзана Кадырова, ютуб-аккаунта пропагандистского канала "Федерального агентства новостей", ограничения доступа к фильму российского военкора-пропагандиста Семена Пегова "Позыв: и выяснения причин блокировки твиттер-аккаунта российского посольства в Сирии.

Любые злодеяния против свобод человека, в том числе на оккупированном полуострове, совершаются руками рабочих органа. KibOrg News публикует телефонные справочники сотрудников Роскомнадзора для внутреннего пользования редакции 2022 года.

17 января Путин внес в Госдуму законопроект о прекращении действия по РФ международных договоров Совета Европы. Соответствующий документ опубликован в основе законодательной деятельности нижней палаты российского парламента. Среди договоров, прекративших свои действия, присутствует Конвенция о защите прав человека и основных свобод. В России сразу заявили, что это никоим образом не повлияет на права и интересы россиян, ведь они надежно защищены законами России.

"Однако известно, что гражданам за критику власти открывают уголовные производства, оппозиционных политиков бросают в тюрьму, а медиа подвергают цензуре", – пишет KibOrg News.

Ранее эксперты выясняли, действительно ли Пригожин, Кадыров и Суровикин готовили заговор против Шойгу и Герасимова.