Как работает учитель в Америке: рассказ украинки, который удивил Сеть

Украинская учительница Валерия Бучковская, которая работает в США, поделилась своим опытом и рассказала о своем рабочем графике. По ее словам, учителя в Америке работают всего 6,5 часов в день, что существенно отличается от работы в Украине.

Об этом она рассказала в Іnstagram.

«Моя работа официально начинается в 9:00 утра. Поэтому я просыпаюсь в 7:00, спокойно собираюсь и приезжаю в школу чуть раньше, чтобы подготовиться. В 8:55 звенит звонок, и учителя вместе с коллегами идут встречать детей во дворе школы. После этого начинаются уроки. Валерия ведет все предметы, кроме музыки, искусства, физкультуры и библиотеки», — рассказала она.

Валерия говорит, что с собственным классом она проводит каждый день только 4,5 часа. Затем уроки продолжают другие учителя, а у детей завтрак и перерывы. «В это время я могу поесть сама и подготовиться к следующим урокам», — рассказывает учительница.

По ее словам, раз в месяц в школе проводится педагогическое совещание, которое длится 45 минут и проходит утром перед началом работы. В 15:30 она сопровождает детей к школьному автобусу, после чего ее рабочий день заканчивается.

«Школа очень быстро опустошается, ведь здесь никто не остается после уроков до ночи, как это часто было в Украине. Дополнительное время работы здесь не оплачивается», — отмечает она.

