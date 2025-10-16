Как работают украинские удары по НПЗ россиян — Reuters

Больше всего атак пришлось на нефтеперерабатывающие заводы европейской части России — от Краснодарского края до Московской области / © ТСН

Реклама

Украина совершила не менее 58 атак на НПЗ России с начала августа. Беспилотники преодолевали до 2000 км в глубь территории РФ и поражали нефтеперерабатывающие заводы, насосные станции, склады и терминалы. Лишь в августе 2025-го атаки вывели из строя до 21% нефтеперерабатывающих мощностей России (1,4 млн баррелей в день).

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные аналитической группы Open Source Centre (OSC).

Президент Украины Владимир Зеленский назвал эти удары «самыми быстрыми санкциями».

Реклама

По оценкам агентства, в августе атаки вывели из строя до 21% нефтеперерабатывающих мощностей России (1,4 млн баррелей в день), что повлекло за собой дефицит горючего и рост цен — бензин подорожал на 9,5%, дизель более чем на 3%.

Больше всего атак пришлось на нефтеперерабатывающие заводы европейской части России — от Краснодарского края до Московской области. Также удары подверглись объектам нефтепровода «Дружба» и морским терминалам на Черном и Балтийском морях.

По словам украинских источников, цель кампании — взорвать способность России снабжать фронт топливом и ослабить ее военную экономику. В результате атак доходы РФ от нефти и газа снизились до пятилетнего минимума, а их доля в бюджете упала до 25,4%.

Reuters отмечает, что США помогают Украине разведданными для определения энергетических целей, в то время как администрация Дональда Трампа не ограничивает Киев в проведении таких операций.

Реклама

Напомним, президент США Дональд Трамп заметно изменил свою риторику, перейдя от скептицизма к активной поддержке Киева. Он готовится к встрече с Владимиром Зеленским, где обсудит поставки ракет Tomahawk и заявил о создании «Фонда победы Украины».

Лидер США обратился с призывом к главе Кремля прекратить боевые действия и остановить кровопролитие.

Между тем, вице-премьер-министр РФ Александр Новак прокомментировал заявление Трампа о наступлении экономического коллапса в России.