Как реагируют страны-члены НАТО и может ли Альянс вступить в войну против РФ: все, что известно о попадании ракет по Польше

Союзники по Альянсу рассматривают падение российской ракеты на территории Польши как эскалацию со стороны Москвы.

Во время массированной ракетной атаки России по Украине вражеские ракеты попали по территории страны НАТО Польши, убив двух человек. В США подтверждают, что российские ракеты в момент обстрела Украины пересекли польскую границу.

Как реагирует мир, вступит ли НАТО в войну против РФ и что известно об инциденте – в статье ТСН.ua.

Что известно о падении российских ракет

По информации польских СМИ, в городе Пшеводув Польше в результате взрыва трактора погибли два человека. Это произошло в 15:40 по варшавскому времени на зерноприемном пункте.

"Мы установили, что пострадавшие – работники зерносушилки. Сейчас на месте работают спасательные службы. Точные причины и обстоятельства происшествия устанавливаются, по предоставленной нам информации, взрыв прогремел в нескольких соседних городах. В Пшеводов направляются большие силы полиции и пожарной охраны. Вся территория охраняется", – пишет Polsat news.

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Реакция стран-членов НАТО

Союзники по Альянсу рассматривают падение российской ракеты на территории Польши как эскалацию со стороны Москвы. Они призывают НАТО ввести в силу 4 статьи Североатлантического союза — закрытие и оборона воздушного пространства над Украиной.

"Эстония готова защищать каждый сантиметр территории НАТО. Мы полностью солидарны с нашим близким союзником Польшей", — МИД Эстонии.

"Каждый дюйм территории НАТО должен быть защищен", — сказал президент Литвы.

"Преступный российский режим выпустил ракеты, которые нацелены не только на население Украины, но и упали на территории НАТО в Польше", — министерство обороны Латвии.

"Моей первой реакцией после того, как россияне ударили по территории Польши, была бы 4 статья: закрытие и оборона воздушного пространства над Украиной", – министр обороны Латвии Пабрикс.

А министр обороны Чехии считает сообщения о падении ракеты в Польшу доказанными. Об этом сообщили начальник чешского Генштаба Реха и руководитель военной разведки Бероун изданию Deník N CZ.

Отчетные новости из Польши tonight на сильных двух explosions.



Выбираем close contact with our Polish friends. Литва stands в сильной solidarity with Poland .



Every inch of #NATO территория должна быть defended! — Gitanas Nausėda (@GitanasNauseda) November 15, 2022

Моя первоначальная реакция должна быть после России жить Политика, 4. Article is in place, just air af defence of Ukrainian air. — Artis Pabriks (@Pabriks) November 15, 2022

Что говорят о попадании ракет РФ в Пентагоне

В Пентагоне прокомментировали информацию о якобы падении российских ракет. В Минобороны США проинформировали, что они знают об этом случае, однако пока не располагают никакой информацией, подтверждающей такие сообщения.

"Я не хочу спекулировать, когда речь идет о наших обязательствах по безопасности, но мы четко дали понять, что будем защищать каждый дюйм территории НАТО", — заявил Райдер на брифинге.

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Может ли НАТО вступить в войну против России

Следует добавить по статье 5 в случае, если любое из государств-членов Альянса становится жертвой вооруженного нападения, все остальные без исключения члены Альянса сочтут этот акт насилия вооруженным нападением на них всех и примут все меры, которые сочтут целесообразным, чтобы помочь члену Альянса, который подвергся нападению.

Как считает российский оппозиционный политик Игорь Яковенко, ситуация может стать серьезным толчком для реакции со стороны стран НАТО.

"Это серьезная эскалация. Это уже нападение на страну-члена НАТО", – отметил оппозиционный политик 24 канала.

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