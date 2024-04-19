Как РФ готовится к летнему наступлению: в ISW оценили мобилизацию врага

Российские войска вряд ли создадут значительные резервы в преддверии наступления летом 2024 года.

Российские войска продолжают активизировать усилия по криптомобилизации перед ожидаемой наступательной операцией летом 2024 года. Но РФ, вероятно, будет сложно быстро создать эффективные резервы оперативного и стратегического уровня.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Издание Bloomberg 18 апреля сообщило со ссылкой на три источника, знакомых с обсуждениями в Кремле по формированию вооруженных сил, что российские власти активизируют усилия по криптомобилизации во избежание проведения очередного частичного мобилизационного призыва резервистов.

Глава московского Центра анализа стратегий и технологий, член гражданского консультативного совета Минобороны РФ Руслан Пухов утверждал, что текущие усилия страны по криптомобилизации генерируют примерно 30 тыс. новых бойцов ежемесячно и что армия может набрать 300 тыс. личного состава в 2024 году.

Заместитель начальника ГУР Минобороны Украины генерал-майор Вадим Скибицкий 15 января сообщил, что Россия набирает около 30 тыс. военнослужащих в месяц. А заявление Пухова о 300 тыс. новобранцах совпадает с предупреждением президента Украины Владимира Зеленского от 3 апреля о том, что страна-агрессор готовится к мобилизации еще 300 тыс. человек на 1 июня.

22 марта российское оппозиционное издание "Верстка" сообщило, что источники среди чиновников в Минобороны РФ, администрации президента и региональных правительствах аналогично заявили, что страна может планировать набрать дополнительно 300 тыс. личного состава в течение неопределенного срока.

Bloomberg отметило, что в России региональные единразовые выплаты за подписание контракта с армией выросли на 40% – до в среднем 470 тыс. руб. (4992 долл.). Российский инсайдерский источник утверждал, что некоторые органы власти предлагают 1 млн. руб. (10 622 долл.) за подписание военного контракта.

Сообщается, что российские чиновники обеспокоены снижением уровня найма и, возможно, намерены сделать экономические стимулы краеугольным камнем усилий по криптомобилизации весной и летом 2024 года.

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В начале апреля Минобороны РФ заявило, что с начала 2024 года более 100 тыс. россиян подписали контракты на военную службу. Но усиление криптомобилизационных усилий вряд ли приведет к набору дополнительных 200 тыс. военных перед ожидаемым наступлением летом 2024 года.

В последние месяцы российские военные наращивали силы со скоростью, равной их потерям в Украине. Ужесточенные месячные темпы набора в армию вряд ли создадут значительный избыток живой силы для резервов оперативного и стратегического уровня.

Российские войска продолжали и даже усиливали наступательные операции весной и эти операции будут продолжать потреблять значительное количество живой силы, которую можно было бы использовать для формирования резервов, пока оккупанты будут поддерживать текущий темп наступления.

Таким образом, считают аналитики, российские войска вряд ли создадут значительные резервы в преддверии наступления летом 2024 года. Ограниченное время, оставшееся у российских сил для подготовки к наступательным усилиям, вероятно, будет означать, что любая дополнительная живая сила, добавленная в резервы в ближайшие месяцы, будет плохо обучена и менее боеспособна. Российский инсайдерский источник сетовал на низкую подготовку и утверждал, что некоторые добровольческие формирования вообще отказываются от званий для новобранцев из-за отсутствия должной подготовки.

"ISW продолжает оценивать, что запланированные российские резервы оперативного и стратегического уровня вряд ли будут готовы действовать как силы для проникновения первого эшелона или силы для эксплуатации второго эшелона, способные проводить широкомасштабные атаки в 2024 году, если украинские силы будут иметь чем противостоять им", – говорится в отчете ISW.

Там добавили, что российские войска, скорее всего, будут использовать эти резервы, как они это делали раньше – как мгновенно доступную живую силу для переукомплектования и усиления подразделений, устраивающих атаки тяжелой пехотой с периодическими ограниченными механизированными штурмами.

К слову, ранее в ISW также оценили, что предстоящие наступательные операции России могут добиться более существенных и угрожающих успехов, если США будут продолжать откладывать оказание помощи Украине.

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