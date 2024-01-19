Как РФ хочет настроить мнение людей в Европе против Украины перед выборами: в США предостерегли

В США считают, что Россия проведет ряд информационных операций, чтобы настроить общественное мнение в Европе против Украины. Как известно, десятки стран мира будут выбирать новых лидеров 2024 года, также пройдут выборы в Европейский парламент в июне.

Об этом пишет Reuters.

Метод не меняются

По словам специального посланника и координатора Центра глобального взаимодействия (GEC) Джейми Рубина, Россия и Китай работают по всему миру, чтобы выдать государственную пропаганду за независимую журналистику, скрывая ее настоящий источник. Он утверждает, что основные угрозы этого года исходят из Европы, которая с начала вторжения России в Украину в 2022 году объединилась с целью предоставления Украине военной и финансовой помощи.

"Россия надеется, что выборы в Европе в этом году могут изменить то, что было замечательной коалицией и дисциплинированной оппозицией ее войне. Мы думаем, что россияне проведут информационные операции по всей Европе, чтобы попытаться изменить мнение по Украине во время этого избирательного сезона", – отметил он.

Рубин добавил, что ранее GEC обнаружил попытку по всей финансируемой Россией Латинской Америке кормить пропагандой и дезинформацией местные новостные агентства. Россия тогда назвала обвинения необоснованными.

В рассекреченной оценке разведки, разосланной более чем 100 правительствам в прошлом году, также говорится, что Москва использует шпионов, социальные сети и российские государственные СМИ, чтобы подорвать веру общества в честность демократических выборов.

Ранее экс-президент США, кандидат на выборах 2024 года Дональд Трамп после победы в Айове сделал скандальное заявление о войне в Украине. Он заявил, что в случае его прихода к власти в США он "очень быстро" закончит войну, потому что "прекрасно ладит с Путиным".

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