Как РФ хочет сделать белорусов новым "пушечным мясом" для войны Путина против Украины

Россия в среднесрочной перспективе намерена пополнить свою армию за счет белорусов.

Из-за огромных потерь в Украине российская армия сталкивается с острой нехваткой офицеров младшего звена. Чтобы исправить ситуацию, Россия начала активно вербовать на обучение в военных вузах граждан Беларуси.

Об этом рассказывает Центр Национального Сопротивления.

"Представители вооруженных сил России проводит так называемые "дни открытых дверей" в райцентрах республики Беларусь, где гражданам РБ предлагают учиться на офицеров в российских военных высших учебных заведениях", — говорится в сообщении.

Соответствующие меры призваны увеличить численность российского войска, в частности, его офицерского состава, в связи со значительными потерями на войне в Украине.

"Центр Национального Сопротивления отмечает, что каждому оккупанту, ступающему на украинскую землю, придется заплатить за это, независимо от того, где именно он родился. Мы призываем жителей временно оккупированных территорий сообщать нам о пребывании и перемещении российских войск в Спротив.Бот", – отметили в ЦНС.

Напомним, ранее белорусский оппозиционер Александр Азаров заявил, что армия Беларуси находится под сильным давлением армии РФ и сейчас полностью готова к вторжению в Украину.

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