Как РФ тайно вывозит и продает украинское зерно – расследование Financial Times

Журналисты на примере одного судна показали, как РФ торгует ворованным украинским зерном из оккупированной части Запорожской области.

Россия незаконно продает за границу украинское зерно, украденное на оккупированных территориях.

Британское издание Financial Times обнародовало расследование, где на примере одного судна показало, как РФ тайно вывозит зерно с оккупированных территорий.

Журналисты проследили путь одной из партий украинского зерна, которую РФ продала в Турцию.

Одним из руководителей схемы хищения украинского зерна стал российский бизнесмен Никита Бусел – основатель двух гостиниц и сети кофеен в России. На оккупированной части Запорожской области он был избран директором так называемой новой российской фирмы "Государственный зерновой оператор". Эта организация перепродает зерно, украденное со складов или полей местных фермеров.

В рекламном видео, посланном местным фермерам, Бусел стоит перед российским поездом, заполняемым местным зерном. Голос за кадром сообщает, что фермеры теперь "поддерживаются", а покупателей нашли в России, Сирии, Турции и Иране.

Владельцы и руководители украинских агробизнесов, сбежавших из оккупированного региона, сообщили, что этот "Государственный зерновой оператор" перепродает зерно, украденное с их складов или собранное с их полей.

"У фермеров нет выбора. Либо сдавать зерно, либо его у них заберут", – рассказывает украинский аграрий, покинувший оккупированные территории.

В августе местные коллаборанты заявили, что оккупированная часть Запорожской области "экспортирует" около 5000 тонн зерна в день по железной дороге и около 1500-2000 тонн автомобильным транспортом: большая часть, вероятно, будет отправляться через порты соседнего Крыма.

Как найти корабль

Для продажи 2 675 тонн украинской пшеницы оккупанты нашли судно Pawell, принадлежащее, вероятно, фиктивной британской компании Pawell Shipping Co LLP LLPCo. Зерно загрузили в Бердянске, но в документах записали, что якобы в российском порту Кавказ, расположенном в Керченском проливе.

Немногие корабли будут загружаться в оккупированном порту, поскольку это чревато санкциями и вниманием украинской власти, поэтому судно шло под сирийским флагом. Ведь суда под сирийским флагом, как Pawell, часто посещают оккупированные украинские порты, доставляя грузы непосредственно в Сирию.

Заметка следов

Еще до того, как прибыть в оккупированную часть Украины, Pawell заметал следы. Судно исчезло с радаров перед прибытием в Керченский пролив. Pawell снова появился на радарах 15 августа — через два дня после того, как в "документах", увидевших FT, судно было заполнено зерном в Бердянске.

Местом происхождения зерна позже указали не оккупированную часть Запорожской области, а российский город Тольятти. Точкой отправки является уже не оккупированный украинский порт Бердянск, а порт "Кавказ" в Керченском проливе (Краснодарский край РФ).

Продавцом зерна указали другого российского бизнесмена Игоря Пожидаева и его компанию "Геос". Он много лет торговал зерном в оккупированном Крыму. Бизнесмен категорически отрицает, что зерно прибыло из оккупированной части Украины.

"Это зерно не имеет отношения ни к Запорожью, ни к Украине. Это касается порта "Кавказ", на который есть все соответствующие документы, начиная от торгово-промышленной палаты РФ и заканчивая договорами с выращивавшими его фермерами, у которых я его покупал, вместе со всеми накладными и квитанциями и так далее", – говорит Пожидаев.

Однако он отказался предоставить любой из этих документов.

Продажа

Pawell прибыл 3 сентября в порт Самсун в Турции. зерно хотели продать азербайджанскому бизнесмену Акбару Асгарову. Но бизнесмен отказался и сделка сорвалась. "Мы держимся подальше от ненадежных соглашений", — говорит он.

Затем корабль выключил свои сигнальные системы и снова исчез. Через несколько недель он снова появился в восточной части Черного моря, но уже без зерна.

Турецкие покупатели сначала не хотели покупать груз не только из-за цены, но и из-за опасений иметь проблемы с украинскими властями. Конечным пунктом назначения 26 сентября был небольшой восточнотурецкий порт Хопа недалеко от границы с Грузией. Пожидаев отказывается подтвердить, где именно было продано зерно, кроме того, что оно было продано в Турции. Россиянин заверил, что его турецкие покупатели полностью устроили предоставленные документы.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал заявление Москвы о готовности заменить украинское зерно на мировом рынке. Он подчеркнул, что РФ под "своим" зерном подразумевает урожай, украденный у украинских фермеров на оккупированных территориях.

Напомним, что Россия снова остановила действие "зернового соглашения". Причиной такого решения оккупанты назвали взрывы в оккупированном Севастополе. Польша заявила, что готова помочь Украине с экспортом зерна.