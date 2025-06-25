Как Россия через Кыргызстан обходит санкции на миллиарды долларов: детали

Россия нашла новый способ обхода санкций

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Россия обходит западные санкции с помощью новой криптовалюты A7A5, запущенной в Кыргызстане. Ее создал молдавский олигарх-беглец. По данным Financial Times, этот токен, ставший первым стейблкоином, привязанным к российскому рублю, уже перевел около $9,3 миллиарда через криптобиржу Grinex за четыре месяца.

Об этом сообщает Financial Times.

Схема обхода санкций и подозрения в финансировании влияния

Запущенный в феврале токен A7A5 преследовал цель упростить крупные финансовые операции для России, осложненные международными санкциями. По анализу Financial Times, через криптобиржу Grinex (где торгуют только A7A5, рублями и USDT) уже перемещено $9,3 миллиарда в этом токене.

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Заявлено, что этот стейблкоин снабжен рублевыми вкладами в московском Промсвязбанке. Этот банк находится под санкциями США, Британии и ЕС из-за полномасштабного вторжения России в Украину. Сейчас в обращении уже 12 миллиардов токенов A7A5 (это примерно 156 миллионов долларов). Ими активно пользуется небольшая группа людей, чьи ежедневные переводы часто превышают эту сумму.

Более того, как отмечает Центр информационной устойчивости (CIR), лондонская некоммерческая исследовательская группа, токен A7A5, похоже, связан с попытками Москвы использовать криптовалюты для финансирования кампаний политического влияния за рубежом. CIR обнаружил, что несколько доменов, используемых в операциях политического влияния в Молдове, имели общий IP-адрес с сайтами A7 и A7A5.

Роль Илана Шора и связи с Garantex

Компания A7, которая сначала стояла за токеном A7A5 и находится под британскими санкциями, принадлежит молдавскому бизнесмену Илану Шору. Сбежавший из-под домашнего ареста в Молдове в 2019 году шор после осуждения за кражу $1 миллиарда в рамках крупнейшего банковского мошенничества получил российское гражданство. В прошлом году молдавская полиция обвинила его в организации массового подкупа избирателей, что Илан Шор назвал абсурдным зрелищем.

Создание A7A5 происходит на фоне усиленного контроля над транзакциями, связанными с Россией, и исключение некоторых российских банков из международной системы обмена сообщениями Swift.

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«Российские бизнес-деятели и члены правительства уже некоторое время говорят о том, как они могут использовать криптовалюту для масштабного избегания санкций, в частности путем создания собственного стейблкоина», — прокомментировала Элиз Томас, старший следователь CIR.

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Леонид Шумаков, директор A7A5, объяснил выбор Кыргызстана «дружеской юрисдикцией, которая не так сильно поддается санкциям», и которая «очень помогает справиться с давлением, находящимся [на Россию]».

Россияне могут покупать A7A5 на блокчейнах Tron или Ethereum, а затем обменивать эти токены на USDT (Tether) — криптовалюту, привязанную к доллару США. Это позволяет им выводить деньги в любой стране или в валюте. По словам Шумакова, A7A5 служит «мостиком для безопасного перехода» к USDT. Многие владельцы токена, вероятно, являются российскими импортерами. Компания заявляет, что за каждый рубль, потраченный на покупку A7A5, один рубль засчитывается на счет в Промсвязбанке, и это подтверждено независимым киргизским аудитором.

A7A5 и Grinex появились и расширились после закрытия крупнейшей российской криптобиржи Garantex, заблокированной правоохранительными органами США в марте. Тогда Tether заморозил $23 миллиона в USDT, хранившиеся на кошельках Garantex. Компания Garantex назвала это «войной российскому криптовалютному рынку».

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Аналитики считают, что Grinex, вероятно, наследник Garantex. Расследование CIR выявило, что Grinex и эмитент A7A5 были зарегистрированы в Кыргызстане на той же неделе. По словам Тома Робинсона, главного научного сотрудника Elliptic, «пользователи Garantex, имевшие непогашенные остатки на момент закрытия, могли засчитать эти остатки на новые учетные записи, созданные на Grinex».

Представитель Grinex заявил, что они «воспользовались рыночными возможностями после закрытия Garantex в рамках своей стратегии роста» и «получили часть нетоксичной клиентской базы» A7.

Политическое влияние и планы на будущее

В мае Великобритания внесла A7 в свой санкционный список. Несмотря на это, Шор заявил на форуме, что A7 создает новую, достаточно неуязвимую платежную систему. Она будет включать обмен ценными бумагами и «неполитизированными» инструментами, как драгоценные металлы, чтобы обойти контроль регуляторов. По его словам, криптовалюта будет только одним из направлений этой системы. Исследовательская группа CIR также обнаружила, что A7 искала специалистов в Китае, ОАЭ, Кыргызстане и на временно оккупированных Россией территориях Украины.

В прошлом году, по данным Управления по контролю за иностранными активами США (OFAC), Шор принимал участие в переговорах с банком «Керемет» в Кыргызстане с целью «создать центр уклонения от санкций, где Россия сможет оплачивать импорт и получать платежи за экспорт». В январе OFAC ввел санкции против этого банка.

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Напомним, заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, выполняющий роль главного рупора Кремля в соцсетях, заявил, что Европейский Союз превратился в врага России. По его словам, ЕС представляет «прямую угрозу» государству-агрессору.