Как Россия и Иран обходят санкции: журналисты раскрыли схему, отработанную в Каспийском море

Суда России и Ирана сейчас используют Каспийское море для тайных поставок товаров в обход санкций. Журналисты раскрыли схему, как они это делают. Российские суда заходят в "теневые" порты, для этого они отключают передачу данных в систему автоматической идентификации (AIS) и даже подрабатывают свое местонахождение. Только за последние три месяца обнаружено более 600 случаев, когда корабли под флагом РФ переставали передавать информацию в AIS, что привело к "пробелам" в системе.

Об этом сообщает Foreign Policy.

"Недавно 12 судов, курсировавших между Россией и Ираном в Каспийском море, осуществляли мероприятия в "теневой" порт. Все они принадлежали российским или иранским организациям, и плавали под российским или иранским флагом или обоими. Суда явно хотели, чтобы внешний мир знал как можно меньше об их присутствии в этих портах", – говорится в статье.

Авторы материала отмечают, что практика пребывания в море кораблей с выключенным трансмиттером – не нова. Однако, когда эта схема используется в таких масштабах и одной из крупнейших стран мира, это может подорвать правила глобального судоходства.

День, когда 12 судов заходили в "теневой" порт, был избран случайно. Тогда же 12 других кораблей совершали трансферы с судна на судно. И хотя этот маневр абсолютно безвреден, когда в нем участвуют большое судно и меньший корабль, который может проходить в меньшие порты, это также распространенная схема среди тех кораблей, которые пытаются запутать свой маршрут.

"И это лишь одна часть тайны, которая сегодня окутывает судоходство на Каспийском море. В мае 138 судов под российским флагом, следовавших по Каспию, дали 657 "пробелов" в AIS. Согласно данным Lloyd's List Intelligence, в июне было 625 таких разрывов с привлечением 160 судов, а в июле было по меньшей мере 630 с привлечением 157 судов, что в четыре раза больше, чем в мае, июне и июле прошлого года, когда корабли под российским флагом в Каспийском море прекращали передачу данных 159, 135 и 13 ", – говорится в статье.

Пользуются этой схемой и суда под флагом Ирана. Так, в мае "пробелы" имели 48 судов, которые выключали передачу данных 199 раз. В июне 48 иранских судов имели 218 разрывов, а в июле 47 судов имели 192 "пробела". По сравнению с прошлым годом количество таких "пробелов" выросло вдвое. Причем значительное количество судов, прекращавших передачу данных в AIS, курсировало между российскими и иранскими портами.

"Несмотря на то, что корабли, путешествующие между Россией и Ираном, не должны беспокоиться о проверках, они явно предпочитают путешествовать тайно. Возможно, это потому, что бизнес развивается. Действительно, "пробелы" российской и иранской AIS не являются случайными, вызванными техническими проблемами или погодой: от 149 до 169 из них длились от четырех до семи дней, а от 50 до 92 – от восьми до 14 дней", – объясняет FT.

Кроме того, эти суда прибегают к практике передачи в AIS ложных данных. В тот же случайно выбранный день, когда 12 российских и иранских судов заходили в "теневой" порт, а 12 других осуществляли трансфер с судна на судно, четыре российских и иранских судна подменяли свое местонахождение, чтобы все выглядело так, будто они стоят в порту поблизости. Каспийское море. На самом же деле они уже находились в акватории Каспийского моря.

За время полномасштабной войны РФ против Украины Иран превратился в крайне необходимого поставщика оружия для России. В июне Москва заявила, что ожидает подписания соглашения о свободной торговле с Ираном и другими странами Евразии до конца года, а Иран говорит, что рассчитывает на "большие объемы" обмена нефтью и газом с Россией.

"Но большинство судов, совершающих тайные рейсы, – не танкеры, а грузовые суда. В июле, например, 20 судов, вышедших из поля зрения радаров во время осуществления своих рейсов, были танкерами, перевозившими нефть и химические продукты, тогда как 129 были грузовыми судами, показывают данные Lloyd's List Intelligence… Российским компаниям точно удалось укрепить свои отношения с такими странами, как Китай, Индия и Турция: в 2022 году Россия импортировала из Турции вдвое больше, чем в 2021 году. Но России также приходится больше торговать с изгоями, такими как Иран, из-за чего она должна вести себя как они. Можно ожидать многих теневых путешествий и мероприятий в порты Каспийского моря, трансферов с судна на судно и еще больше подделок AIS", – заключает Foreign Policy.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что среди дружественных Украины государств существуют такие, которые помогают российским агрессорам обходить ограничения.

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