Как Россия избежала банкротства после 2 лет войны в Украине: Business Insider назвало 5 причин

Военная экономика России преуспевает. Это может показаться контринтуитивным, но общий рост ВВП не является чем-то необычным во времена конфликта.

Россия, похоже, готова продолжать финансировать свою войну против Украины третий год подряд, несмотря на сомнения в точности и полноте радужных экономических данных, которые обнародовала Москва за последние два года.

Об этом пишет Business Insider.

"Из сугубо экономической точки зрения, Россия имеет значительное пространство для продолжения войны", — сказал Хасан Малик, глобальный макростратег и эксперт из России в бостонской фирме по управлению инвестициями Loomis Sayles.

В конце концов Россия защищается от санкций еще с 2014 года, когда на нее наложили ряд торговых ограничений после незаконной аннексии Крыма. Кроме того, РФ по-прежнему имеет поддержку благодаря доходам от продажи нефти.

Вот как России удалось сохранить свою экономику сильной даже после двух лет ведения войны.

РФ ведет войну за пределами собственных границ

Одна из важнейших причин, почему российская экономика все еще работает, это место войны.

"Война ведется в большинстве своем на украинской территории и уничтожает в основном украинские дома, предприятия и фермы так, что прямое влияние на российские производственные мощности и домохозяйства было сравнительно ограничено", — пояснил Малик.

В материале было рассмотрено влияние войны на экономику как России, так и Украины. Так, в 2022 году, в первый год войны, российская экономика сократилась на 1,2%, согласно официальной статистике. Аналитики ожидают, что ВВП страны вырастет на 3,1% в 2023 году. Сама Россия еще не обнародовала данные о росте ВВП за весь 2023 год.

Для сравнения, ВВП Украины упал на 29,1% в 2022 году. Нацбанк Украины прогнозирует рост ВВП на 4,9% в 2023 году. НБУ не обнародовал официальные цифры роста.

Малик объяснил, что при сценарии, когда война не ведется на вашей территории, она может повлечь за собой серьезный шок спроса, особенно на военные поставки и живую силу. Так вышло в России: война подняла экономику.

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В России был создан спрос на товары и услуги военного времени

Кроме того, в РФ существует спрос на товары и услуги, благодаря которым идет война. Российской армии нужны материальные средства – орудие, боеприпасы и бинты. Спрос стимулирует отрасли, производящие эти товары – особенно внутри страны, поскольку импорт в РФ ограничен из-за санкций.

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Авторы статьи обратили внимание, что спрос на товары военного назначения настолько большой, что даже пекарня в центральной России была привлечена для помощи военным усилиям. Магазин, демонстрировавший на российском телевидении свои только что произведенные беспилотники рядом с только что испеченным хлебом, сейчас под санкциями США.

В РФ выросли зарплаты из-за нехватки рабочей силы

Россия столкнулась с демографическим кризисом в связи с сокращением населения и падением уровня рождаемости еще до войны против Украины. С началом войны почти миллион россиян – в том числе и мужчины призывного возраста – покинули свою родину, что еще больше сократило рабочую силу в стране.

Мобилизация мужчин на войну привела к нехватке рабочей силы в РФ, которая продолжается с 2022 года. В прошлом году страна столкнулась с нехваткой 5 млн работников, поскольку количество вакантных рабочих мест возросло почти на 5% по сравнению с предыдущим годом. В ноябре 2023 года в России был зафиксирован рекордно низкий уровень безработицы – 2,9%.

Благодаря нехватке рабочей силы зарплаты россиян выросли, что в то же время поддерживает потребление и экономический рост.

Россия самообеспечена в производстве оружия и товаров

Россия является большой мировой экономикой – восьмой по величине в мире в 2022 году – отчасти благодаря своей сильной позиции как производителя таких товаров, как нефть, природный газ, пшеница и металлы.

Однако, в отличие от многих стран, РФ также самодостаточна в производстве таких жизненно важных товаров как нефть, природный газ и пшеница, что помогло ей выдержать годы санкций.

"Хотя западные санкции и торговые ограничения, несомненно, оказали определенное маргинальное влияние на российскую экономику, это влияние особенно ограничено в преимущественно автаркической российской оборонной промышленности", – сказал Малик, имея в виду экономику, основанную на самообеспечении и ограниченной внешней торговле.

По словам эксперта, РФ как один из ведущих мировых экспортеров оружия также может удовлетворить большинство своих оборонных потребностей даже относительно сложного оружия.

Это вместе с мерами, которые страна ввела для стимулирования своей экономики, включая параллельный импорт, ориентацию на альтернативные экспортные рынки, такие как Китай и Индия, и новые цепочки поставок – еще больше ослабляет влияние западных санкций на оборонную промышленность РФ и экономику военного времени.

Россия стимулирует и укрепляет свою экономику субсидиями и политикой

Экономику России также поддерживают государственные субсидии, расходы и политика. Попытка Москвы поддержать свою экономику времен войны была настолько агрессивна, что субсидии на льготные ипотечные кредиты создали жилой пузырь.

Российское правительство развернуло другие виды субсидированных кредитов для бизнеса, еще больше стимулируя спрос в экономике.

В то же время, российские политики быстро вмешались, чтобы стабилизировать рынок и экономику после начала полномасштабного вторжения в Украину. Они приняли меры, включая закрытие Московской биржи на несколько недель, по введению контроля за движением капитала и управления монетарной политикой.

"Это было сделано довольно быстро. Многие российские финансовые инструменты были обездвижены", — сказал Сергей Гурьев, экс-главный экономист Европейского банка реконструкции и развития.

РФ сохраняет низкий внешний долг и сильный экспорт

Россия вступила в полномасштабную войну с небольшим внешним долгом, и ее счет текущих операций был с частично профицитом благодаря влиянию войны на цены на товары.

"Такие события в значительной степени компенсировали шаги Запада, например замораживание резервов центрального банка (РФ – ред.)", – сказал Малик.

Россия сумела выделить почти треть из своего бюджета на 2024 год на расходы на оборону, несмотря на все наложенные санкции.

У России есть возможность вести войну еще дольше

В течение последнего года эксперты, включая экс-заместителя министра финансов России в самоизгнании и нескольких экономистов, утверждали, что Москва имеет деньги для финансирования своей войны против Украины в течение нескольких лет.

Экономист Bloomberg Economics Алекс Исаков заявил в отчете 17 января, что ликвидных активов Фонда национального богатства России хватит еще на год-два, если экспортные цены на нефть упадут ниже 50 долл. за баррель.

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Средняя цена флагманской российской нефти Urals в 2023 году составила около 63 долл. за баррель.

Несмотря на это, Путин оказался в экономической "трилемме"

Несмотря на то, что России удалось избежать экономической катастрофы после вторжения в Украину и применения широких санкций Запада, это не значит, что на родине Путина все хорошо. Так, российский диктатор пытается решить экономическую "трилемму", как недавно заявила экс-чиновник Центробанка РФ.

"У него три вызова: он должен финансировать свою текущую войну против Украины, поддерживать уровень жизни своего населения и защищать макроэкономическую стабильность", – написала Александра Прокопенко о Путине в Foreign Policy в январе.

"Достижение первой и второй целей потребует больших затрат, что будет способствовать инфляции и тем самым препятствовать достижению третьей цели", – добавила она.

Издание напомнило, что Путину уже пришлось извиняться за цены на яйца в России, которые выросли на 42% за 12 месяцев до ноября 2023 года.

В РФ существует риск "откровенного кризиса" после завершения войны

По словам Гурьева, сами по себе радужные цифры ВВП не являются хорошим показателем экономической деятельности во время войны.

"Вы производите оружие и боеприпасы, вы платите за них из бюджета, но это оружие и боеприпасы не способствуют качеству жизни, не способствуют будущему экономическому росту. Они отправляются в Украину, где уничтожаются", – пояснил экс-главный экономист ЕБРР.

Согласно январскому отчету Венского института международных экономических исследований, вложения России в войну настолько стимулируют ее экономику, что существует риск стагнации или даже "откровенного кризиса" после завершения конфликта.

"Чем дольше будет продолжаться война, тем больше экономика будет становиться зависимой от военных расходов", – считают экономисты австрийского мозгового центра.

К слову ранее, генерал-майор Вооруженных сил Австралии в отставке, военный обозреватель Мик Райан заявил, что "россияне не так глупы, как мы надеялись". Он отметил, что РФ мобилизовала свою оборонную промышленность и поставила экономику на военные рельсы "задолго до Запада" и смогла приспособиться к санкциям.

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