Как Россия может напасть на НАТО: три фазы войны глазами экспертов

Война России против НАТО, о которой все чаще говорят в мире, может начаться по сценарию, предусматривающему три больших фазы.

Угроза предполагаемого нападения России на европейские страны НАТО будет сохраняться в течение следующих 20 лет, говорят аналитики. В частности, на фоне тревожных прогнозов Россия продолжает увеличивать расходы на оборону, и в текущем году они достигли 140 миллиардов долларов.

Об этом говорится в аналитическом материале Daily Mail.

"Эти изменения (увеличение расходов на армию и т.д. — ред.) не имеют смысла, если они направлены исключительно против нынешнего противника – Украины – страны, население которой составляет треть населения России, и которая едва держится сама. Изменения имеют смысл, только если Россия готовится до войны против такого масштабного противника, как НАТО", — сказал бригадный генерал в отставке Кевин Райан.

Первая фаза. Кибервойна и ракетные удары

Эксперты издания уверены, что предполагаемая война РФ против НАТО начнется с масштабных кибератак и ракетных ударов по целям в восточной Европе и за ее пределами. По всей видимости, Россия может попытаться разрушить спутниковые коммуникации стран Европы.

Прогнозы по вероятным ракетным ударам неутешительны, в частности, для Европы.

"Россия не будет стесняться использовать сотни высокоточных ракет большой дальности против гражданских целей по всей Европе", — уверен экс-командующий Сухопутными силами США в Европе Бен Ходжес.

Он убежден, что россиян "не беспокоят последствия этих военных преступлений". Под угрозой морские порты, аэропорты и транспортные узлы, не говоря уже о военных штабах и аэродромах.

Вторая фаза. Вторжение с суши, моря и воздуха

Вероятно после ракетных ударов и кибератак будет следовать вторжение с суши, моря и воздуха. Эксперты считают, что оно может начаться в Сувальском коридоре между Польшей, Литвой и Калининградом. Если захват этой территории будет успешен, россияне распространят вторжение на одну из стран Балтии Литву, Эстонию или Польшу.

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В этом случае дальнейшее развитие событий и продвижение вторжения будет зависеть от первой реакции НАТО.

"Если мы будем сомневаться, то невыполнение наших обязательств согласно статье 5 по защите государств-членов... разорвет альянс. Это будет шокирующим ударом для НАТО, если мы не выполним то, что мы обещали сделать", — сказал генерал Ходжес.

Впоследствии флот России может попытаться взять под контроль северный морской путь, самый доступный арктический судоходный путь, который может стать новой магистралью для международной торговли. Это нанесет сильный удар для стран НАТО с экономической и безопасной точек зрения.

Третья фаза. Вступление союзников в войну

Эксперты полагают, что на сторону России могли бы стать Иран, Китай и Северная Корея. К примеру, Китай может использовать войну между Россией и НАТО для потенциального вторжения на Тайвань, однако, вряд ли будет представлять прямую угрозу для Европы. В свою очередь, Иран может принять непосредственное участие в конфликте с НАТО на стороне России.

Северная Корея может прибегнуть к ядерному оружию, считает Брюс Беннетт, исследователь по вопросам международной обороны RAND Corporation, или "прямо угрожать США применением ядерного оружия".

Как избежать такой войны

Аналитики уверены, что Россию можно удержать от войны с НАТО. Ходжес говорит, что описанный выше сценарий нельзя назвать неизбежным, но "мы должны четко осознавать угрозу".

"Лучший способ предотвратить нападение России на НАТО — это помочь Украине победить Россию сейчас", — уверен генерал.

Он считает, что большая война в мире может произойти, только если Россия будет чувствовать, что союзники по НАТО не готовы или недостаточно объединены, чтобы противостоять ей.

Бригадный генерал Райан поддерживает такое мнение и говорит, что к войне нужно готовиться, чтобы ее предотвратить. А не готовясь, можно ее навлечь.

Александр Лорд, ведущий аналитик по вопросам Европы и Евразии компании Sibylline, занимающейся глобальным анализом рисков, отметил: "Ядерное сдерживание остается основой стратегий предотвращения полномасштабной войны между Россией и НАТО".

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