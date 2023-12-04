Как Россия планировала помешать вступлению Финляндии и Швеции в НАТО — журналистское расследование

Российская разведка готовила кампанию по дестабилизации процесса вступления в НАТО накануне получения одобрения членства в Альянсе.
Россия планировала помешать вступлению Финляндии и Швеции в НАТО.
Об этом говорится в разведывательном докладе, на который ссылается редакция журналистских расследований Yle MOT.
Согласно информации журналистов, российская разведка готовила кампанию, в частности с организацией акций протеста и демонстрациями.
"План стал известен из меморандума, составленного российским офицером разведки. В результате утечки документ попал в Центр журналистских расследований ”Досье”, — пишут журналисты.
О чем говорится в документе разведки РФ
В плане разведки говорится, что сильные протесты в Швеции после сожжения Корана усилили страх перед исламом в странах ЕС. Документ призывает к дальнейшему нагнетанию этого напряжения.
Целью было усиление трения между Турцией, а также европейскими странами и НАТО.
Полиция безопасности Финляндии подтверждает, что знала о планах российской разведки по подстрекательству к демонстрациям и в Финляндии. Супо не комментирует дальнейшую оперативную деятельность.
В то же время, как пишут журналисты, в документах, полученных редакцией MOT, нет никаких признаков того, что Россия действительно реализовала свои планы в Финляндии.
Напомним, в конце ноября 2023 года Турция сообщила НАТО, что ратификация заявки Швеции на членство не будет завершена вовремя, чтобы разрешить провести церемонию вступления на встречи министров иностранных дел Альянса.
А в октябре турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган предложил парламенту рассмотреть заявку о членстве Швеции в НАТО. Он подписал соответствующий протокол.
Тогда парламент Венгрии отклонил предложение провести голосование по ратификации заявки Швеции на вступление в НАТО.
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