Как Россия получает западные винтовки и патроны, несмотря на санкции: расследование

РФ удается закупать тысячи западных винтовок и миллионы патронов от компаний из ЕС и США ежегодно. Это несмотря на санкции, введенные из-за агрессии России против Украины.

Об этом говорится в расследовании The Insider.

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Как установили расследователи, когда после аннексии Крыма в 2014 году страны Евросоюза ввели эмбарго на поставку оружия в Россию, в ограничениях остались две огромные лазейки. Во-первых, постановление Совета ЕС № 833/2014 от 31 июля 2014 года, запретившее экспорт оружия в Россию, позволяло выполнять новые поставки по контрактам, заключенным до 1 августа 2014 года. Во-вторых, документ не предусматривал никаких контролирующих мер по экспорту в страны Таможенного союза — Армению, Беларусь, Казахстан и Кыргызстан, которых с Россией объединяют как единое таможенное пространство, так и военно-политический блок ОДКБ.

"Разрешительные документы на импорт вышеупомянутых американских винтовок Proof Research в Россию были оформлены не только в России, но и в Кыргызстане. А необходимые для импорта документы — сертификат или декларация соответствия, оформленные в одной стране ЕАЭС, действуют на территории всех стран Таможенного союза", — говорится в издании.

Кыргызский дистрибьютор оружия "Эдельвейс" получил два таких сертификата на винтовки Proof Research. Судя по налоговой отчетности, бизнес "Эдельвейса" с началом полномасштабной войны пошел в гору: сумма уплаченных фирмой налогов выросла с 20,03 млн сомов в 2020 году до 37,91 млн в 2023-м. В целом, киргизские импортеры оружия в 2023 году заплатили на 385% больше налогов, чем в 2021, казахстанские — на 99%.

Рост поставок соседям России из Евросоюза, Турции и США впечатляет. Судя по данным UN Comtrade, проанализированных The Insider, эти страны ежегодно получают десятки тысяч единиц оружия. Имеются следующие статистические аномалии:

Экспорт в Армению, Грузию, Казахстан и Кыргызстан за три года вырос в два с половиной раза: с 19 556 стволов в 2020 году до 53 211 в 2023-м. Так, экспорт винтовок и ружей из Италии в Армению вырос с 68 стволов в 2019 году до 1862 года в 2023-м.

Кыргызстан в 2020 и 2021 годах вообще не покупал оружие в Италии, но в 2022-м завез 882 единиц, а в 2023-м — 4434. Грузия в 2021 году импортировала из США 431 ствола, а в 2022 году 4 увеличила.

Крупнейшим каналом поставок соседям России остается экспорт из Турции в Грузию, который вырос с 8426 стволов в 2019 году до 18843 в 2023 году.

"Крупнейшим европейским производителем, напрямую связанным с российским получателем его продукции, является люксембургский холдинг Beretta. Как ранее выяснил The Insider, его работа в России не прекратилась ни после введения эмбарго ЕС, ни после начала полномасштабной войны. Совместное предприятие Beretta с оружейным бароном Михаилом Хубутией, компания "Русский Орел" и компании, принадлежащих Хубутии, в 2024 году получили более тысячи единиц оружия и более миллиона патронов, производимых европейскими компаниями холдинга: карабины Benelli, Beretta, Beretta Benelli Iberica, Sa, патроны Norma, RWS и Sako», — говорится в расследовании.

В июне 2024 года Госдепартамент США внес российскую "дочь" Beretta в SDN-лист. В Евросоюзе спустя почти год после публикации расследования на него по-прежнему нет никакой реакции: холдинг Beretta остается мажоритарным владельцем российского импортера оружия, прямо нарушая как санкции США, так и постановление совета ЕС от 2014 года.

Ранее говорилось, что способность России производить новое оружие в условиях жестких санкций объясняется тем, что эти санкции удается обходить, причем довольно просто. Западные компании-производители подсанкционных товаров часто не принимают необходимые меры, чтобы не допустить попадания их продукции в Россию.

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