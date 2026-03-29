Как Россия помогает Ирану воевать против США: эксперт указал на важные нюансы

Россия помогает Ирану воевать против США

Реклама

Россия обеспечивает режим в Иране не только самолетами Су-35, но и разведывательными данными в режиме реального времени. Президент Владимир Зеленский в интервью NBC News раскрыл потрясающие детали: именно российские спутники «вели» американскую авиабазу перед атакой 26 марта. Теперь Украина, имея уникальный опыт борьбы с «Шахедами», становится ключевым партнером для Саудовской Аравии и ОАЭ.

Об этом на своей странице в Facebook написал директор Центра ближневосточных исследований Игорь Семиволос.

Как Россия помогает Ирану

Украина обнаружила четкую закономерность в работе российской спутниковой группировки. Перед атакой на базу «Принца Султана» россияне сделали три серии детальных снимков: 20, 23 и 25 марта.

Реклама

Прогноз оправдался: 26-27 марта Иран выпустил 6 баллистических ракет и 29 БпЛА. Результат — повреждены американские самолеты АВАКС и ранения 15 военных США. Зеленский оценивает участие РФ в этой операции как стопроцентное.

«Основным элементом этой поддержки стал контракт на поставку 48 истребителей Су-35, причем первые самолеты поступили в Иран еще в конце 2024 года, а основные поставки продолжаются параллельно с боевыми действиями. Кроме того, с 2024 года было поставлено не менее одной эскадрильи учебно-боевых самолетов Як-130, а к январю 2026 года Иран получил до шести ударных вертолетов Ми-28. Особое внимание привлекает скорость реакции российского ВПК: 22 февраля 2026 года, всего за шесть дней до начала большой войны, было подписано соглашение на поставку ПЗРК „Верба“ стоимостью 500 миллионов евро, а на вооружении подразделений КВИР зафиксированы российские снайперские винтовки Orsis T-5000M», — отметил эксперт

Роль Украины

Пока Россия «управляет хаосом» ради высоких цен на нефть, Украина подписывает стратегические соглашения с Саудовской Аравией, ОАЭ и Катаром. Наша страна — единственная, кто имеет 4-летний опыт противодействия российско-иранским технологиям.

Почему монархии Залива выбирают Украину:

Реклама

Украинские FPV-перехватчики уничтожают 70% модернизированных «Шахедов».

Киев владеет картами движения российских спутников и алгоритмами иранских дронов.

Украина поставляет готовые решения для защиты критической нефтяной инфраструктуры.

«Для Кремля же война на Ближнем Востоке — это средство выживания собственной экономики, где длительный конфликт гарантирует высокие цены на нефть и возможность обхода санкций в Индийском океане. Россия пытается управлять хаосом, оставаясь в тени, однако субъектность Украины укрепилась: она больше не является лишь реципиентом помощи, а выступает поставщиком проверенных решений для защиты региона Залива», — написал Семиволос.

Напомним, ранее CNN писало, что президент США Дональд Трамп демонстрирует противоречивые сигналы относительно войны с Ираном, это вызывает разочарование среди законодателей Республиканской партии и союзников после четырех недель боевых действий.