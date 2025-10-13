Как Россия пытается остановить поддержку Украины: Каллас сделала заявление

Глава европейской дипломатии Кая Каллас / © Associated Press

Российская Федерация активно использует тактику устрашения, пытаясь подорвать единство Европейского Союза и заставить граждан ЕС отказаться от дальнейшей поддержки Украины.

Об этом эксклюзивно в интервью «Суспільному» заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас.

Она пояснила, что целью российских провокаций является повышение уровня напряжения в европейских обществах.

Российская провокация: «Зачем нам помогать Украине?»

По словам Каллас, если ситуация с безопасностью станет слишком серьезной, это может посеять страх среди европейцев и спровоцировать внутренние вопросы о целесообразности военной помощи.

«Если ситуация станет слишком серьезной, наши граждане могут спросить: „Зачем мы помогаем Украине, если нам нужна собственная противовоздушная оборона?“, — отметила дипломат, подчеркивая циничный расчет Кремля.

ЕС усиливает давление: 19-й пакет санкций и зимняя помощь

В противоположность попыткам России дестабилизировать ситуацию Европейский Союз продолжает наращивать давление на агрессора и готовит мощный пакет поддержки для Украины на зимний период.

Кая Каллас подтвердила, что ЕС активно работает над следующими шагами, в частности речь шла о санкциях 19-го пакета.

«Мы работаем над 19-м пакетом санкций, который уже очень близок к завершению и нацелен на энергетический сектор России и финансирование, чтобы лишить ее ресурсов для ведения этой войны и атак», — сказала она.

ЕС готовит зимний пакет помощи, направленный на восстановление инфраструктуры и обеспечение выживания в холодный сезон.

Европейский Союз уже выделил 800 миллионов евро для поддержки Украины зимой и работает над дополнительными 100 миллионами евро на закупку генераторов, оборудования и обустройства укрытий.

Кроме того, финансовая поддержка включает 2 млн евро на беспилотники, 10 миллионов на спецтрибунал по преступлению агрессии России и 6 миллионов на реабилитацию депортированных детей и жертв сексуального насилия.

Напомним, ранее речь шла о вероятной встрече президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Это может свидетельствовать о готовности Трампа установить доверительные отношения, но только при выполнении определенных требований.

Именно 17 октября в Вашингтоне могут встретиться Зеленский и Трамп.