Как Россия пытается остановить поддержку Украины: Каллас сделала заявление
Высокая представительница ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас рассказала, как Россия манипулирует страхом европейцев
Российская Федерация активно использует тактику устрашения, пытаясь подорвать единство Европейского Союза и заставить граждан ЕС отказаться от дальнейшей поддержки Украины.
Об этом эксклюзивно в интервью «Суспільному» заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас.
Она пояснила, что целью российских провокаций является повышение уровня напряжения в европейских обществах.
Российская провокация: «Зачем нам помогать Украине?»
По словам Каллас, если ситуация с безопасностью станет слишком серьезной, это может посеять страх среди европейцев и спровоцировать внутренние вопросы о целесообразности военной помощи.
«Если ситуация станет слишком серьезной, наши граждане могут спросить: „Зачем мы помогаем Украине, если нам нужна собственная противовоздушная оборона?“, — отметила дипломат, подчеркивая циничный расчет Кремля.
ЕС усиливает давление: 19-й пакет санкций и зимняя помощь
В противоположность попыткам России дестабилизировать ситуацию Европейский Союз продолжает наращивать давление на агрессора и готовит мощный пакет поддержки для Украины на зимний период.
Кая Каллас подтвердила, что ЕС активно работает над следующими шагами, в частности речь шла о санкциях 19-го пакета.
«Мы работаем над 19-м пакетом санкций, который уже очень близок к завершению и нацелен на энергетический сектор России и финансирование, чтобы лишить ее ресурсов для ведения этой войны и атак», — сказала она.
ЕС готовит зимний пакет помощи, направленный на восстановление инфраструктуры и обеспечение выживания в холодный сезон.
Европейский Союз уже выделил 800 миллионов евро для поддержки Украины зимой и работает над дополнительными 100 миллионами евро на закупку генераторов, оборудования и обустройства укрытий.
Кроме того, финансовая поддержка включает 2 млн евро на беспилотники, 10 миллионов на спецтрибунал по преступлению агрессии России и 6 миллионов на реабилитацию депортированных детей и жертв сексуального насилия.
Напомним, ранее речь шла о вероятной встрече президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Это может свидетельствовать о готовности Трампа установить доверительные отношения, но только при выполнении определенных требований.
Именно 17 октября в Вашингтоне могут встретиться Зеленский и Трамп.