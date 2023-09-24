Как Россия влияет на отношения Украины с Польшей: эксперт по информационной безопасности объяснил на примерах

Россия стремится рассорить Украину со странами-союзницами, например, с Польшей с помощью тезиса, в частности, о том, что конец войны напрямую зависит от поставок оружия.

Об этом в эфире телемарафона "Единые Новости" сказал руководитель Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности Игорь Соловей.

По его словам, россияне даже незначительные проблемы, вопросы, дискуссии "масштабируют до космических высот". Таким образом, они демонизируют ту или иную проблему.

Соловей сказал, что ситуация с Польшей это один из примеров, а раньше, например, была ситуация с Германией.

"Яркий пример, когда они запустили видеоролик на немецкую аудиторию на немецком сатирически-комический язык, но с глубоким смыслом, когда в дом немецкой семьи заходит наряд полиции и забирают у этой семьи все. В конце даже снимают украшения у женщины, у детей забирают игрушки — подпись, что это идет на помощь Украине", — рассказал эксперт.

По его словам, впоследствии оказывается, что подобные видео или кампании являются продуктом российских пропагандистов и частью информационной войны: информационное обеспечение боевых действий.

Напомним, ранее президент Польши Анджей Дуда прокомментировал слова главы Зеленского о "политическом театре" на фоне конфликта между странами.

Ранее глава Минобороны Чехии Яна Чернохова предостерегла Украину и Польшу от повышения напряженности в отношениях.

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