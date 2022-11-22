Как россияне относятся к войне: СМИ заявили о безразличии и апатии

Россияне все чаще спрашивают о причинах войны против Украины и не чувствуют оптимизма по поводу своего будущего – об этом свидетельствуют результаты соцопроса в регионах РФ, проведенного по заказу Кремля.

Об этом пишет российское издание "Медуза" со ссылкой на два близких к Кремлю источника, знакомых с результатами исследования.

Так, в начале ноября в ряде регионов России (в том числе на Дальнем Востоке и Центральном федеральном округе) по заказу администрации президента России провели закрытые фокус-группы об отношении местных жителей к войне.

Источники издания сообщили, что результаты свидетельствуют о том, что россияне "не чувствуют оптимизма по поводу своего будущего и будущего страны".

"Это не уход в оппозицию или полное неприятие "СВО". Это безразличие и апатия. Ничего не вдохновляет, ничего не тянет вперед. Только отстаньте от нас, не лезьте к нам", – рассказал один из собеседников.

По мнению заказчиков соцопросов в Кремле, эти настроения не связаны с успешным контрнаступлением ВСУ и отступлением российских войск из Херсона. В российских властях полагают, что граждане "устали от войны в принципе".

Источники издания также отметили, что россияне все чаще спрашивают о причинах войны: "С чем связаны трудности, почему они происходят?"

Результаты закрытых исследований Кремля косвенно подтверждаются результатами открытых количественных опросов, проведённых в начале ноября социологической компанией Russian Field в Москве.

По этим данным:

только 19% россиян ожидают, что в ближайшем будущем их жизнь изменится к лучшему;

29% – что их жизнь изменится к худшему;

36% – что их жизнь не изменится.

57% – что новости о войне вызывают у них усталость.

Во время закрытых фокус-групп россияне также назвали "главные болевые точки", связанные с войной: мобилизация, экономические трудности из-за санкций и блокировка Instagram.

В то же время в Кремле не считают, что в ближайшее время в РФ начнутся масштабные антивоенные протесты.

"Люди ко всему привыкают", – сказал один из близких к АП собеседников издания.

Однако источники издания не исключают, что ситуация может измениться, если российские власти объявят о новом, еще более масштабном этапе мобилизации.

Напомним, по данным украинской разведки по состоянию на 20 ноября, войну против Украины поддерживают 75% россиян. Такие характеристики являются результатом пропаганды.

Заметим, 11 ноября в РФ юная поклонница войны против Украины устроила одиночный пикет из-за побега оккупантов из Херсона.

По оценкам военного эксперта Олега Жданова, в декабре в России объявят вторую волну мобилизации, а в начале февраля – общую мобилизацию.

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