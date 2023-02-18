Как россияне реагируют на потери в войне: политолог заявил, что "целый Владивосток занимается похоронами"

Шейтельман рассказал, что потери в войне против Украины внутри России "не вызывают энтузиазма", мягко говоря.

В России невозможно не заметить последствия войны, когда одновременно гибнут сотни жителей одного города, как это произошло с жителями Владивостока.

Об этом публицист и политтехнолог Михаил Шейтельман рассказал в эфире "24 канала".

По словам политтехнолога, при разгроме российских войск под Угледаром погибли от 500 до 1000 жителей Владивостока. Даже при этой нижней границе потерь получается, что погиб каждый тысячный житель города.

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"Это сойти с ума можно по объемам. Конечно, такие точечные удары, ну это означает, что целый город Владивосток занимается похоронами сегодня. И как это скрыть, когда в городе погиб каждый тысячный? Это невозможно. Пока это все "размазано" было, разбросано по стране как-то… Но при таких объемах – 140 тысяч погибших…" – заметил Шейтельман, имея в виду, что потери РФ в войне скрыть невозможно.

Он также сослался на российских оппозиционеров заграницей, контактирующих со знакомыми в РФ, и сообщил, что такие потери внутри страны "не вызывают энтузиазма".

"Это вызывает реакцию "да пошли они все со своей войной!" Это важно. Это то, чего мы хотели. Только трупами можно было добиться этого. Но вопрос – куда это все повернет", – заметил политтехнолог.

"Вот Путин и его сообщники настолько неубедительны в своих словах, что они не смогли эти трупы превратить в "оружие". Не смогли с помощью этих убитых россиян сказать остальным: "Ну вот, отомстите за своих братьев". Они в результате своих неубедительных речей, своими кражами, о которых все, конечно, знают, своими хилыми выступлениями на мероприятиях и бедными картинками сказали всем: "Бежите". И все, наверное, будут бежать. Не за границу, а от мобилизации", — прогнозирует Шейтельман.

Напомним, накануне глава Минобороны Британии Бен Уоллес заявил, что российская армия в войне против Украины потеряла по меньшей мере 180 тыс. солдат убитыми или ранеными.

А госсекретарь США Энтони Блинкен заявил 18 февраля, что потери России в войне составляют 200 тыс. бойцов убитыми и ранеными. Он отметил, что более миллиона россиян покинули территорию государства, чтобы не идти на войну.

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