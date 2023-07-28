Как российские корабли угрожают гражданским судам в Черном море: аудиоперехват

Россияне угрожают, что "страна, под флагом которой следует судно, считается втянутой в конфликт в Украине".

Украинские пограничники сделали аудиозапись с угрозами со стороны российского корабля гражданскому судну в Черном море тем, что сочтут его груз военным в случае перевозки его в Украину.

Соответствующую запись Госпогранслужба Украины опубликовала в Сети 28 июля.

"Российские военные корабли продолжают действовать агрессивно и дерзко в акватории Черного моря, нарушая все нормы международного морского права", – говорится в заявлении пограничников.

Там уточнили, что зафиксировали разговор оккупантов, которые через открытый канал вышли на связь с судном, которое передвигалось неподалеку от одного из украинских морских портов.

Так, в обращении россиян к экипажу гражданского судна звучит:

"Национальность? Какой у вас груз? Прием. Есть ли у вас на борту оружие? Для информации: я предупреждаю вас о запрете передвижения в порты Украины. Также перевозка судном любого груза в Украину считается российской стороной как потенциальная транспортировка военного груза. Страна, под флагом которой следует судно, считается втянутой в конфликт в Украине".

В ГПСУ зафиксировали на аудио, как с российского корабля угрожают гражданскому судну

Российская блокада в Черном море

После оглашения Россией 17 июля о ее выходе из "зернового соглашения" войска агрессора начали активно обстреливать украинские порты ракетами и дронами. Так, за 9 дней враг повредил или частично уничтожил 26 объектов портовой инфраструктуры на юге Украины и 5 гражданских судов. В РФ также угрожали считать все корабли с направлением в порты Украины перевозящими оружие.

В украинском Минобороны предупреждали, что РФ готовит корабли и авиацию к блокированию районов Черного моря для гражданских судов в направлении и из украинских портов.

26 июля в разведке Великобритании сообщили о выводе в Черное море российского современного корвета "Сергей Котов", который захватчики могут привлечь к перехвату торговых судов.

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