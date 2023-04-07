Как российские пропагандисты создали "сенсацию" из секретных материалов США: фото

Информация о потерях сторон во время войны была изменена с помощью Photoshop.

Секретные документы с попавшими в Сеть планами США и НАТО по усилению ВСУ были нагло отредактированы российскими пропагандистами.

На это обратил внимание корреспондент The Wall Street Journal Ярослав Трофимов, опубликовав в своем Twitter соответствующие фотографии.

На изображениях показаны оригинальные данные по потерям сторон в войне и результат работы российских пропагандистов, применивших Photoshop.

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"Когда вчера секретные слайды США просочились, российские пропагандистские каналы быстро перепостили их – но после небольшого фотошопа. Найдите отличия", – написал журналист.

На кадрах, над которыми поработали пропагандисты, 43,5 тысяч погибших российских захватчиков превратились в 17,5 тысяч. В то же время потери ВСУ увеличили с 17,5 до 71,5 тыс. Количество уничтоженной российской техники таким же способом уменьшилось с 6000 до 600.

When secret US slides leaked out yesterday, Russian propaganda channels quickly reposted them — but after a little photoshop. Suddenly, 43.5k fatalities рассмотрел 17.5k, при 17.5k KIA became 71.5k. Russian vehicle losses shrank от 6,004 to 600. Spot the differences. pic.twitter.com/8lyoWaKcwj — Yaroslav Trofimov (@yarotrof) 4 апреля 2023

Ярослав Трофимов отметил, что не может утверждать, достоверны ли неотредактированные данные.

Напомним, ранее официальные лица США заявили, что за утечкой нескольких "секретных военных документов", опубликованных в социальных сетях, стоит Россия или пророссийские силы.

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