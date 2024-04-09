Как российские тролли подрывают американскую помощь Украине — расследование WP

Чтобы разжечь антиукраинские настроения, связанные с Кремлем, политтехнологи и тролли написали тысячи сфабрикованных новостных статей, публикаций в социальных сетях и комментариев, вызывающих страх у Соединенных Штатов и угрожающих американской поддержке Украины.

Об этом пишет The Washington Post.

Какие нарративы распространяет Кремль

Когда в августе президент Байден предложил дополнительно выделить Украине 24 миллиарда долларов на дополнительное финансирование, работавшие на Кремль московские эксперты были готовы попытаться взорвать общественную поддержку законопроекта, свидетельствуют внутренние документы Кремля.

"Документы — более 100 и датируемые май 2022 года и августом 2023 года — были предоставлены The Post, чтобы разоблачить пропагандистские операции Кремля, направленные на подрыв поддержки Украины в Соединенных Штатах, а также их масштаб и методы. Файлы являются частью серии утечек, которые позволили редко взглянуть на параллельные усилия Москвы ослабить поддержку Украины во Франции и Германии, а также дестабилизировать саму Украину", — говорится в сообщении.

Россия наращивает свои пропагандистские операции в рамках второго фронта, который, по словам нынешних и бывших высокопоставленных чиновников Запада, стал почти столь же важным для Москвы, как военная кампания в Украине.

"Главным приоритетом России является остановка оружия, поэтому они бросают вещи к стене, чтобы увидеть, что прилипнет", — сказал один из сотрудников Республиканской партии. " Мы видим широкую кампанию, которая включает несколько направлений, некоторые из которых работают лучше, чем другие. Россиянам безразлично. Они просто пытаются засеять окружающую среду». Сотрудник и другие западные чиновники говорили на условиях анонимности, чтобы обсудить чувствительные оценки".

Кампания пыталась нарисовать президента Украины Владимира Зеленского коррумпированным, отмечала количество мигрантов, пересекающих границу США и Мексики, призвала финансировать охрану границы вместо любой помощи Украине и описывала "белых американцев" как главных "вредителей" иностранной помощи.

На кого работают кремлевские боты

Многие документы содержат метаданные, указывающие на то, что они были написаны членами команды, работавшей на Илью Гамбашидзе, руководителя московской PR-компании Social Design Agency. В прошлом месяце Соединенные Штаты наложили санкции на Гамбашидзе за его участие в "постоянной иностранной кампании злонамеренного влияния" по указанию Кремля, включая создание веб-сайтов, предназначенных для имитации законных СМИ в Европе, часть кампании, которую западные официальные лица назвали "Двойник".

Ни Гамбашидзе, ни спикер Кремля Дмитрий Песков не ответили на просьбу о комментарии.

По словам аналитиков и бывших американских чиновников, эта кампания является частью все более изощренной стратегии, базирующейся на почти 10-летних усилиях Кремля повысить голос политиков-популистов, выступающих против глобальной роли США.

Учитывая, что ультраправое крыло Республиканской партии фактически блокирует любую дальнейшую помощь Украине с августа, усилия Кремля взорвать поддержку Украины, возможно, приобрели большую популярность в Соединенных Штатах, чем где-либо еще.

" Влияние российской программы за последнее десятилетие... видно в дебатах Конгресса США о помощи Украине", — сказал Клинт Уоттс, руководитель Центра анализа угроз Microsoft.

Усилия Кремля вмешаться в политическую систему США впервые стали очевидными накануне президентских выборов 2016 года, когда разведывательное сообщество США пришло к выводу, что Россия развернула сеть троллей — создателей фейковых учетных записей в социальных сетях — для распространения дезинформации, способствуя распространению президентской кампании . кандидатуру Хиллари Клинтон, включая истории с использованием материалов, сломанных из кампании Клинтон. С тех пор некоторые платформы социальных сетей стремились усилить контроль над враждебными государственными деятелями, но кампании дезинформации все еще распространяются.

Один из документов, рассмотренный The Post, призвал использовать платформу Truth Social Трампа как единственный способ распространять публикации "без цензуры", тогда как "кратковременные" аккаунты будут создаваться для Facebook, Twitter (теперь известного как X) и YouTube.

Кремль подрывает американскую поддержку Украины

Кремль всерьез занялся подрывом американской поддержки Украины в январе 2023 года. Сергей Кириенко, первый заместитель главы администрации Кремля, вызвал команду политтехнологов, уже работающих над кампаниями по ослаблению поддержки Киева в Европе.

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Вскоре московским медиа-исследователям было приказано создавать медиа-контент для американцев, который пропагандировал бы обвинения в коррупции с участием украинского руководства — "продажу и кражу оружия", переданной Украине.

"Важно отметить, что для эффективной работы нам нужно свести к минимуму фейки и максимально реалистичную информацию", — говорится в одном из предложений команды стратегов Гамбашидзе. Постоянным рефреном должно быть: это то, что происходит на самом деле, это то, о чем официальные СМИ вам не говорят.

Добавим, администрация Белого дома обвинила Конгресс Соединенных Штатов в том, что ВСУ теряют позиции на поле боя из-за нехватки боеприпасов и вооружений, поскольку законодатели задерживают новый пакет помощи Украине.

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