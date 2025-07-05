Как РПЦ шпионит возле стратегических объектов: Швеция разоблачила логово "агентов в рясах" у аэродрома НАТО

Храм РПЦ в Вестеросе (Швеция) / © France24.com

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Русская православная церковь добралась даже до Вестероса. Правда, речь идет не о материке во вселенной «Игры престолов» Джордже Мартине, а о вполне реальном городке в Швеции. И по всей вероятности, РФ послала туда «агентов в рясах», ведь церковь расположена вблизи важного шведского аэродрома.

Детальнее об этом говорится в статье France 24.

«Почти все в русской православной церкви с лукообразным куполом вблизи скромного шведского города Вестерос кажется странным: ее близость к аэропорту, ее шпиль выше, чем планировалось, и ее неуловимый священник, якобы одобренный кремлевской разведывательной службой», — говорится.

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По информации издания, шведские разведывательные службы считают, что Москва, вероятно, использует церковь в качестве платформы для шпионажа и другой враждебной гибридной деятельности, потенциально угрожающей национальной безопасности Швеции.

Людей на территории почти нет, богослужения — не часто

Журналисты, побывавшие возле российского храма Казанской Божьей Матери, признают, что в этом месте есть нечто неприятное. Территория церковного подворья защищена высоким стальным забором, а из-под голубой крыши церкви выглядывают несколько камер наблюдения. Знак «Проход запрещен!» предостерегает любопытных держаться подальше.

Звонка на воротах нет, а телефонный номер, прикрепленный к запертым воротам, остается без ответа.

Местная жительница, которая выгуливала свою собаку, говорит, что церковь ей кажется красивой, но она редко кого-то там видит, и что, кажется, там не проводится много церковных мероприятий, кроме двух еженедельных служб.

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«В прошлый раз, когда я приходила сюда, я видела мужчину, который ходил по [огороженной территории] со сторожевой собакой. Можно было бы подумать, что церковь должна быть открыта для всех, но вокруг нее ограда.

Русская церковь вблизи «случайно» построена у стратегического объекта

В издании отмечают, что аэропорт Стокгольм-Вестерос (VST) — не просто простой аэропорт.

Здесь расположена третья по величине взлетно-посадочная полоса Швеции, и до вывода из строя в 1983 году он был базой шведских ВВС. Когда Швеция отказалась от почти 200 лет нейтралитета, вступив в НАТО в 2024 году, VST снова стал объектом стратегического военного значения.

Совпадение? Храм РПЦ построен в трехстах метрах от аэродрома НАТО / © france24.com

Сейчас здесь регулярно проводятся учения НАТО, поскольку союзники оттачивают свою коллективную готовность защищать не только Швецию, но и весь Северо-Балтийский регион от самой большой угрозы со времен Второй мировой войны и Холодной войны — России.

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Кроме близости к аэропорту, экспертов беспокоит и самое месторасположение церкви.

Через город проходит ключевая автомагистраль Швеции, соединяющая восток и запад, E18. Шоссе соединяет Стокгольм с Норвегией и проходит через ряд важных объектов, в частности, полк командования и управления шведской армии в Энчепинге, который является решающим пунктом военного сообщения.

РПЦ заинтересовалась этой территорией давно

Шведский филиал Московского патриархата начал проявлять интерес к этой территории в 2012 году.

Российская община Вестераса того времени насчитывала лишь около 100 членов. Ее глава священник РПЦ Павел Макаренко пообещал роскошную церковь, построенную в настоящих русских традициях.

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Учитывая, что Вестерос, имевший небольшую российскую диаспору, журналисты решили провести собственное расследование. Как оказалось, SÄPO (шведская разведка) пыталась остановить строительство русской церкви из-за рисков безопасности еще в самом его начале.

Однако из-за ряда ошибок одного из муниципальных чиновников и «неправильного общения» на местном уровне предупреждения проигнорировали и храм был построен. Более того, было согласовано строительство 22-метрового шпиля церкви, хотя местный план зонирования четко указывал, что он не может превышать 10 метров из-за близости к чувствительной инфраструктуре — аэропорту.

В конце 2023 года шведская полиция безопасности SAPO опубликовала сенсационное заявление: Россия, предупредила она, использует Московский патриархат в Швеции «в качестве платформы для сбора разведывательных данных и другой деятельности, угрожающей национальной безопасности».

Также отмечалось, что представители шведского отделения РПЦ контактировали с российскими разведывательными службами, поощряли поддержку вторжения России в Украину, и что их приход «несколько раз получал значительное финансирование от российского государства».

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Священник — осужден за мошенничество и с медалью от Службы внешней разведки РФ

Как оказалось, настоятель храма РПЦ Павел Макаренко — не только священник. Он является генеральным директором российской импортно-экспортной фирмы NC Nordic Control AB. В 2021 году окружной суд Стокгольма признал Макаренко виновным в мошенничестве с отягчающими обстоятельствами бухгалтерского учета. Речь шла о выставлении фальшивых счетов для компаний в России и Беларуси.

«Святой отец» получил от шведской фемиды условный срок заключения на шесть месяцев, 160 часов общественных работ и трехлетний запрет на предпринимательскую деятельность.

Журналисты выяснили, что Макаренко был награжден медалью за хорошую службу от российской Службой внешней разведки.

Когда журналисты FRANCE 24 посетили воскресную службу в Вестеросе, чтобы поговорить со священником, команду попросили уйти, потому что члены прихода обнаружили скрытую камеру. «Прекратите снимать! Удалите все! — крикнул мужчина. В течение нескольких дней журналисты пытались связаться со священником — лично и по телефону — но безуспешно.

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РПЦ хотела захватить еще одно помещение в стратегическом районе Стокгольма

Журналисты пообщались также с протестантским пастором одной из общин Стокгольма, который жаловался, что его церковь насильно едва не захватили россияне.

Однако по истечении срока аренды россияне отказались покинуть помещение. В лучших традициях Московского патриархата они сменили замки и перестали пускать в церковь законного владельца.

«Они украли эту церковь. Они забыли седьмую заповедь: „Не укради. Я даже не мог попасть в свою церковь. Я не мог добраться до риз, которые висели здесь, потому что они сменили замки“, — говорит Каре Стриндберг, работающий пастором церкви с середины 1990-х годов.

В какой-то момент сын Стриндберга, Иоганн, нашел камеру видеонаблюдения в задней комнате церкви, и как только он ее разобрал, к нему подошел мужчина в военной форме.

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«Он говорил по-русски и появился ниоткуда. Это было сюрреалистично», — вспоминает он.

Четыре года спустя шведская община наконец-то вернула себе церковь, но только после того, как виновные были привлечены к суду.

И Каре, и Йохан Стриндберг убеждены, что их «семейная церковь» стала мишенью из-за ее расположения.

Шведский протестантский священник Каре Стриндберг и его сын Йохан четыре года боролись за возвращение церкви. / © france24.com

Как и церковь в Вестеросе, церковь Святого Зигфрида имеет стратегическое расположение, а ее шпиль предлагает увлекательный вид на Стокгольм в полном объеме. Некоторые говорят, что оттуда можно увидеть российское посольство.

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Но, пожалуй, еще важнее, храм находится в шаге от большого моста, соединяющего Эссингеледен, главную транспортную артерию Стокгольма и один из важнейших транспортных коридоров страны. Ежедневно здесь проезжает около 150 тысяч автомобилей, грузовиков и автобусов. Также рядом находится самое большое водохранилище столицы Швеции.

РПЦ — структура, только внешне похожая на церковь

«Многие страны Европы недооценивают угрозу со стороны Русской православной церкви. Это единственная [российская] структура, на которую не распространяются санкции, и мы склонны ошибаться, глядя на нее как на церковь — потому что она похожа на церковь — хотя на самом деле это что-то другое», — говорит эксперт по безопасности Патрик Оксанен.

Напомним, что президент Зеленский лишил украинского гражданства главы УПЦ (МП) митрополита Онуфрия.