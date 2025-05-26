Как РПЦ вербует украинских беженцев в Европе: глава внешней разведки рассказал

Российские попы, считает Иващенко, это агенты, работающие в Европе под прикрытием / © Фото из открытых источников

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Украинцы за границей могут быть завербованы спецслужбами РФ с помощью российской церкви.

Об этом рассказал глава Службы внешней разведки Украины Олег Иващенко в интервью «Укринформу».

Глава СВР прокомментировал активность РПЦ и УПЦ МП, которые ведут работу в среде украинских беженцев за рубежом, особенно среди русскоязычных украинцев.

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«Часть из 6,5 млн украинцев, в связи с войной уехавших за границу, подвергается влиянию русской церкви. Российские попы — уже не просто попы. Это агенты. Они уехали в Европу на задание. Под прикрытием их службы внешней разведки или ФСБ», — говорит Иващенко.

Он привел конкретный случай в одной из стран Северной Европы, когда РПЦ из Европы помогает оккупантам.

«Особенности в том, что местным прихожанам государство выделяет определенные средства на церковь. А поп эти деньги перебрасывает на украинские оккупированные территории. Поддерживает наших врагов», — говорит глава внешней разведки.

Иващенко не исключает, что наших граждан за границей могут вербовать в храмах Московского патриархата.

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«Люди уехали — в Польшу, Германию, Италию, Черногорию — кто куда. А там тоже россияне. Надо соблюдать осторожность», — предупредил он.

Глава СВР признал, что Украина работает с партнерами для противодействия таким вербовкам. Но делать это сложно.

«Но здесь сложно — это сфера, где закон очень тонкий. В церкви священник не говорит прямо идти шпионить, он внушает. И человек под влиянием. Это информационное орудие. Там работают спецслужбы, и мы понимаем это. Кстати, когда в Украине был руководитель разведки этой страны, мы подробно разбирали этот кейс», — подытожил председатель Службы внешней разведки.

Ранее в ГУР рассказали, что РПЦ избрала новых кураторов для «расшатывания» Украины.

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