Как сбитый "вагнеровцами" Ил-22М повлияет на масштаб операций РФ: объяснение британской разведки

24 июня наемники ЧВК "Вагнер" сбили редкий российский самолет Ил-22М, оказывающий большое влияние на организацию российских операций.

Об этом 29 июня сообщила разведка Великобритании.

Кроме редкого самолета Ил-22М "вагнеровцы" сбили несколько вертолетов. Однако самолет имеет большую ценность для российской армии. Как пишут в британской разведке, в Воздушно-космических силах РФ всего было до 12 Ил-22. Они используются как для бортового управления, так и для выполнения задач по радиорелейной передаче, то есть ретранслятору сигнала.

"Потеря Ил-22, скорее всего, окажет негативное влияние на воздушные и наземные российские операции. В краткосрочной перспективе моральный дух российских Воздушно-космических сил может пострадать из-за психологического шока, потому что в самолете погиб весь экипаж. Однако в долгосрочной перспективе существует вероятность, что текущий уровень задач, вероятно, придется уменьшить, чтобы безопасно управлять оставшимся флотом", — отметили разведчики.

Напомним:

Во время бунта наемников ЧВК "Вагнер" во главе с владельцем Евгением Пригожиным в России был уничтожен ценный и редкий самолет Ил-22 и не только.

Во время мятежа было уничтожено:

два боевых вертолета (один типа Ми и один Ка-52),

один военно-транспортный вертолет Ми-8,

один РЭБовский Ми-8, выполняющий функцию создания помех.

Вертолет Ми-8 – очень ценен для российской армии, таких авиасуден в России не так много.

24 июня, когда Пригожин с "вагнеровцами" объявили о марше на Москву, российская авиация потеряла, по меньшей мере семь воздушных судов.