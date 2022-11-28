Как снабжаются российские войска в Приднестровье – Жданов рассказал

Эксперт рассказал, как происходит ротация российских войск в Приднестровье и поставляет ли РФ туда вооружение.

Ротация российских военных в непризнанном Приднестровье происходит под видом туристов, попадающих в Молдову через европейские страны. РФ сейчас не поставляет в так называемое "ПМР" вооружение, но запчасти для ремонта и его обслуживания все же доставляют.

Об этом рассказал военный эксперт Олег Жданов на своем канале в YouTube.

"Молдова закрыла свое воздушное пространство. Она запретила своим и, конечно, российским авиакомпаниям пользоваться воздушным пространством Молдовы. Сегодня ротация проходит под видом туристов и российские военные могут прибывать в Приднестровье через Кишинев, через третьи страны", — говорит он.

Жданов отметил, что российские военные попадают в Молдову через европейские страны с поддельными паспортами, документами-"легендами", которые изготовлены как настоящие, но выданы на другое фамилию.

"Вот таким образом происходит ротация личного состава. Что касается техники и вооружения, то там ротация не происходит. Единственное, что туда доставляют запчасти для ремонта и обслуживания техники и вооружения", – сказал он.

По словам эксперта, к сожалению, перекрыть транзит этих запчастей полностью – невозможно.

"Через Украину сегодня транзита нет. Нет железнодорожного сообщения между Россией и Украиной, оно закрыто. Но через, допустим, европейские страны, вполне возможны поставки. Запчасти идут не как военные товары, а как товары народного хозяйства. Бронекорпусы и крупнокалиберные пулеметы же никто не везет, а все остальные – гайки, ключи, шестеренки, подшипники, карбюраторы, аккумуляторы – это не 100% военные товары, да, их можно вписать в товары двойного значения, но никто не докажет… Допустим, из Новороссийска они идут в какой-то порт Крыма, или порт Молдовы на Дунае и дальше попадает грузом или товарами на территорию Приднестровья" — объяснил Жданов.

Также он отметил, что у Молдовы с Россией не разорваны торгово-экономические отношения, между странами действует договор, такой, как и в Беларуси — о дружбе и сотрудничестве с Российской Федерацией.

Ситуация в Молдове и война в Украине

Россия использует воздушное пространство Молдовы для ракетных ударов по Украине. На территории самой Молдовы упали обломки российской ракеты. Однако Кишинев ограничился лишь высказыванием протеста в адрес РФ и выслал дипломата РФ.

Ранее ТСН.ua писал, действительно ли Путин решил использовать Приднестровье, чтобы открыть против Украины еще и третий фронт в дополнение к белорусскому.

Военный эксперт Олег Жданов объяснил, может ли Украина нанести превентивный удар по непризнанному Приднестровью, где сосредоточена российская группировка войск.

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