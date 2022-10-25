Как согреться дома – полезный опыт японцев, живущих без централизованного отопления

В северных регионах Японии, расположенных на острове Хоккайдо есть снег, лед, морозы и центральное отопление. Но большинство жителей Японии живут без него. Средняя температура зимой в центральных и южных регионах страны составляет +5 и +10 градусов, обычному украинцу сложно представить, как японцы без отопления не мерзнут и переживают зиму. А если учесть, что стены японского жилья тоненькие, то можно представить, насколько холодно может бывать внутри жилья – чаще всего температура в помещении практически соответствует температуре на улице.

У японцев существует тысяча и один способ обогрева. Рассказываем об известных нам способах согреться в холодное время года, так и неизвестных до сих пор чисто японских методах спасения от холода.

Кондиционеры

Иногда японцы пользуются кондиционерами, который не даст умереть от жары летом и убережет от холода зимой в квартире. Но стоит это удовольствие достаточно дорого, ведь, как известно, кондиционер потребляет много электричества, которое в Японии недешево. Поэтому большинство японских семей отказываются от использования кондиционера или включают его только в случаях крайней необходимости.

Масляные, газовые, керосиновые и другие обогреватели

В Японии их множество видов обогревателей, работающих от электричества, или от масла и керосина, или от газа. Есть удивительные для нас обогреватели, работающие от специальных картриджей с мелкими деревянными гранулами. Считается, что обогреватели на керосине – самый экономный способ согреться. Однако все эти обогреватели опасны, их нельзя оставлять без присмотра. Использование керосиновых и масляных обогревателей, например, является одной из наиболее частых причин пожаров в холодное время. Кроме того, не все виды обогревателей могут поддерживать нормальную температуру в комнате, некоторые согревают только если сесть возле них рядом, почти обнимая их.

Обогреватели в Японии

Электрические ковры и одеяла

Популярные у нас сегодня средства обогрева известные в Японии давно. Электрические ковры и одеяла включаются в розетку и обогревают того, кто оказывается в непосредственном контакте с ними. Некоторые электрические ковры имеют функцию обогрева только той части, где сидя или стоят, что позволяет сэкономить электричество.

Водяные грелки или ютанпо

Ютанпо – обычная водяная грелка. Но в отличие от известных нам резиновых грелок, ютанпо часто изготавливается из металла, чтобы ее можно было подогреть на газовой плите.

Грелка ютанпо

Котацу

Один из самых любимых японцами способов согреться зимой считается традиционный стол с подогревом – котацу. Летом котацу – это обычный деревянный стол. Единственная его особенность — это снимаемая столешница. Зимой стол оснащается обогревательным элементом, а под столешницу кладется огромное теплое одеяло таким образом, что люди, садящиеся за стол, могут накрыть ею нижнюю часть тела, колена или ноги. Если одеяло большое, то можно укрыться полностью.

Одеяло не пропускает теплый воздух от обогревательных элементов наружи и позволяет сохранить тепло в пределах стола. Само одеяло нагревается и становится источником тепла. Именно поэтому во многих японских домах зимой вокруг стола собираются все члены семьи. Котацу ассоциируется в Японии не только с теплом, но и домашним уютом и любовью близких.

Котацу

Теплая домашняя одежда и одежда «body heater»

Чтобы согреться, японцы обычно используют самую разную одежду — от теплых пижам и халатов до термоодежды "body heater" — водолазок, джемперов, лосин и нижнего белья.

Пластыри хоккайро или просто кайро

Одно из самых необычных для нас, зато самых популярных и бюджетных японских изобретений, которыми можно согреться не только дома, но и где угодно. Кайро представляет собой маленький пластырь, который может крепиться к чему угодно.

Принцип устройства хоккайро очень прост. Внутри небольшой пластинки находятся железные опилки с солью, которые при вскрытии под действием кислорода, поступающего из внешней среды, начинает выделять тепло. Один такой пластырь может согревать до 50-70 градусов в течение 8 часов. Пластинки японцы крепят к одежде, кладут в обувь, согревают ими руки и т.д. Однако из-за того, что тепло выделяется медленно, можно не заметить этого и получить сильный ожог. Поэтому с этими обогревателями нужно быть очень осторожными – не рекомендуется клеить их на голое тело, только на одежду.

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