ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
263
Время на прочтение
1 мин

Как спасти Гренландию: в Сети предложили устроить "политическую" свадьбу

Социальные сети взорвались после предложения поженить Баррона Трампа и датскую принцессу Изабеллу, чтобы "разрешить" спор относительно Гренландии.

Автор публикации
Фото автора: Кирилл Шостак Кирилл Шостак
Баррон Трамп и принцесса Изабелла

Баррон Трамп и принцесса Изабелла / © из соцсетей

Социальные сети превратили серьезную международную тему в настоящее развлекательное шоу. Теперь Интернет обсуждает нестандартную идею: а что если бы сын Дональда Трампа Баррон Трамп женился на датской принцесе Изабелле, а Гренландия стала главным приданым?

Пост в социальных сетях быстро стал вирусным.

Баррон Трамп / © Reuters

Баррон Трамп / © Reuters

Изображение Баррона и Изабеллы рядом и подпись "Простое дипломатическое решение — свадьба и передача Гренландии Америке" набрали более 3 миллионов просмотров, 100 тысяч лайков и тысячи репостов.

Кто такая принцесса Изабелла?

Принцесса Изабелла / © Фото из открытых источников

Принцесса Изабелла / © Фото из открытых источников

Принцесса Изабелла – 18-летняя дочь короля Фредерика X и королевы Мэри, вторая в очереди на датский престол. Она активно исполняет королевские обязанности, провозглашает речи и участвует в публичных мероприятиях.

Заявления из США относительно Гренландии

После свержения режима Николаса Мадуро в Венесуэле Дональд Трамп заявил, что ему "нужна Гренландия" для обороны США. Мол, остров окружен российскими и китайскими кораблями, поэтому Гренландия имеет ключевое значение для безопасности Штатов.

Замглавы администрации президента Стивен Миллер не исключает возможность силового сценария захвата Гренландии, поскольку, по его словам, эта территория должна принадлежать Соединенным Штатам.

В то же время, государственный секретарь США Марко Рубио подтвердил, что администрация президента Дональда Трампа сохраняет намерение приобрести Гренландию.

Дата публикации
Количество просмотров
263
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie