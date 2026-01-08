Как спасти Гренландию: в Сети предложили устроить "политическую" свадьбу

Баррон Трамп и принцесса Изабелла / © из соцсетей

Социальные сети превратили серьезную международную тему в настоящее развлекательное шоу. Теперь Интернет обсуждает нестандартную идею: а что если бы сын Дональда Трампа Баррон Трамп женился на датской принцесе Изабелле, а Гренландия стала главным приданым?

Пост в социальных сетях быстро стал вирусным.

Баррон Трамп / © Reuters

Изображение Баррона и Изабеллы рядом и подпись "Простое дипломатическое решение — свадьба и передача Гренландии Америке" набрали более 3 миллионов просмотров, 100 тысяч лайков и тысячи репостов.

Кто такая принцесса Изабелла?

Принцесса Изабелла / © Фото из открытых источников

Принцесса Изабелла – 18-летняя дочь короля Фредерика X и королевы Мэри, вторая в очереди на датский престол. Она активно исполняет королевские обязанности, провозглашает речи и участвует в публичных мероприятиях.

Заявления из США относительно Гренландии

После свержения режима Николаса Мадуро в Венесуэле Дональд Трамп заявил, что ему "нужна Гренландия" для обороны США. Мол, остров окружен российскими и китайскими кораблями, поэтому Гренландия имеет ключевое значение для безопасности Штатов.

Замглавы администрации президента Стивен Миллер не исключает возможность силового сценария захвата Гренландии, поскольку, по его словам, эта территория должна принадлежать Соединенным Штатам.

В то же время, государственный секретарь США Марко Рубио подтвердил, что администрация президента Дональда Трампа сохраняет намерение приобрести Гренландию.