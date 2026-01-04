Как США будут управлять Венесуэлой: Хегсет раскрыл детали плана Трампа

Министр обороны США Пит Хегсет / © скриншот с видео

После успешной операции по захвату Николаса Мадуро в Белом доме начали раскрывать детали дальнейшей стратегии по Венесуэле . Глава Пентагона Пит Хегсет заверил, что США не будут повторять ошибки прошлых войн, а сосредоточятся на прагматических интересах.

Об этом он рассказал в эфире CBS Evening News.

Что значит «управлять страной»

На вопрос журналиста, увидим ли мы американцев в правительстве Венесуэлы или «на каждом углу» ее городов, Хегсет ответил отрицательно. По его словам, речь идет о диктате условий, а не о физической оккупации.

«Это значит, что мы устанавливаем условия. Президент Трамп устанавливает условия… Это значит, что наркотики перестают поступать. Это означает, что нефть, которую у нас забрали, возвращают… И это значит, что преступников не отправляют в Соединенные Штаты».

"Доктрина Монро" и нефть

Хегсет подчеркнул, что новая стратегия США – это полная противоположность войне в Ираке.

«Мы потратили десятилетие, заплатили кровью и не получили ничего экономически вместо этого. Президент Трамп переворачивает сценарий», - заявил министр.

По его словам, благодаря «стратегическим действиям» США могут обеспечить доступ к «дополнительным богатствам и ресурсам… не тратя американскую кровь».

Он также упомянул о возобновлении «доктрины Монро» — принципа, согласно которому США не допустят вмешательства внешних сил в дела Западного полушария.

Напомним, ранее Дональд Трамп сделал потрясающее заявление о том, кто на самом деле будет руководить Венесуэлой после устранения Мадуро, пообещав «безопасный и благоразумный переходный период».