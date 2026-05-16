Как США и Китай могут закончить войну в Украине: прогноз политолога

Си Цзиньпин и Дональд Трамп / © Associated Press

Завершение войны в Украине может стать частью договоренностей США и Китая о переделе сфер влияния.

Такое мнение высказал политолог Сергей Таран в комментарии телеканалу «Киев24».

По его словам, США и Китай остаются единственными силами, способными гарантировать стабильность на европейском континенте.

«Если Трамп договорится с Китаем о ряде значительных геополитических вопросов, например, о завершении войны против Ирана, а самое важное — о политическом соглашении относительно будущего Тайваня, то частью этих договоренностей может быть режим безопасности на Европейском континенте», — предположил эксперт.

При этом Сергей Таран добавил, что Соединенные Штаты пока не торопятся гарантировать Европе относительно безопасную жизнь, а Китай к этому еще не допускают.

«Но если Соединенные Штаты и Китай действительно договариваются о переделе сфер влияния и совместной ответственности за безопасность в регионе, то тогда частью этих договоренностей может быть завершение российско-украинской войны», — считает эксперт.

Напомним, после переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп предостерег Тайвань от официального объявления независимости от Китая.

