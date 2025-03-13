Как статус "правой руки" Трампа помог Маску заключить миллиардные сделки — расследование CNN

На фоне падения акций Tesla после победы на выборах в США Дональда Трампа Илон Маск не только не потерял статус самого богатого человека мира, но и приобрел еще один — статус "правой руки" американского президента. Именно это позволило, в частности, заключить крупную сделку Starlink с Индией, чего не удавалось в течение лет.

Об этом говорится в расследовании журналистки Эрин Бернетт, передает CNN.

Бернетт рассказывает, как Илон Маск использует свою близость к президенту Трампа, чтобы приблизиться к мировым лидерам и заключить миллиардные контракты на поставки терминалов Starlink или строительство заводов Tesla.

"Самый богатый человек мира здесь, пожалуй, и самый влиятельный, используя доступ к Трампу и Белому дому, становится еще богаче. Цена его акций упала, но он заключает больше сделок. Миллиардер объявил о большом соглашении Starlink с Индией. Это обеспечит интернетом более миллиарда человек", — говорит Эрин Бернетт.

По словам репортера, Маск давно стремился заключить договор с Индией.

"Это реальность. Годами это не удавалось, несмотря на попытки завоевывать Моди (премьер-министр Индии Нарендра Моди — ред.) лестью", — рассказывает она.

Эрин Бернетт даже приводит цитату Маска 2023 года из его рассказа о том, каким большим поклонником Моди он является.

"Я действительно невероятно восхищен будущим Индии. Я считаю, что Индия имеет наибольший потенциал среди больших стран мира. Я сторонник Моди, поэтому должен это сказать. Большой фанат Моди", — говорил Маск.

Но тогда это ни к чему не привело и никакого соглашения не подписали.

Сейчас, когда Маск стал правой рукой Трампа, а тот "рекламирует" Tesla, стоя рядом с машиной во время общения с журналистами, мечта бизнесмена сбылась.

"И не только в отношении Индии. Недавно Маск написал в Х, что для него честью будет поговорить с президентом Италии Серджо Маттареллой. И для того есть конкретная причина. Возможно, он пытается спасти сделку на 1,6 млрд долларов со Starlink. И это лишь верхушка айсберга — того, как статус "правой руки" помогает бизнесу Маска. Да, акции Tesla потеряли половину стоимости после победы Трампа. И это шокирующее падение. Но он все еще является самым богатым человеком в мире", — говорит Эрин Бернетт.

Отметим, что компания Jio Platforms Ltd, принадлежащая миллиардеру Мукешу Амбани, объявила о соглашении со SpaceX о предоставлении услуг спутникового интернета Starlink в Индии. Накануне индийская компания Bharti Airtel Сунила Миттала объявила о таком же договоре. В Вloomberg отметили, что такие сделки превращают сервис Маска из соперника в союзника мощных внутренних беспроводных операторов Индии.

Напомним, ранее польский министр иностранных дел Радослав Сикорский критически высказался в отношении бизнесмена Илона Маска и его компании SpaceX, обеспечивающей связь Starlink для разных стран, в том числе Украины.

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