Как технологии ВСУ могут изменить войну на Ближнем Востоке: подробности

Беспилотник

Распространение иранских беспилотников «Шахед» на полях боя от Украины до Ближнего Востока заставляет военных экспертов пересматривать эффективность традиционных систем противовоздушной обороны. Относительно дешевые дроны заставляют использовать одни из самых дорогих в мире систем ПВО.

Об этом пишет Fox News.

По оценкам аналитиков, стоимость производства одного дрона «Шахед» составляет примерно от 20 до 50 тысяч долларов. В то же время, для их перехвата часто применяют ракеты системы Patriot, цена которых может достигать около 4 миллионов долларов.

Проблема особенно обострилась после масштабной операции на Ближнем Востоке, в ходе которой иранские дроны атаковали американские войска и союзников в странах Персидского залива.

Для отражения атак использовали комплексную систему обороны, включающую Patriot, системы противоракетной обороны THAAD, морские перехватчики и другие средства ПВО.

Несмотря на то, что значительную часть беспилотников удалось уничтожить, атаки все же привели к потерям и повреждению инфраструктуры. В частности, сообщалось о гибели американских военных в Кувейте, а также повреждении гражданских объектов в странах Персидского залива.

Украинский опыт войны дронов

Украина стала одним из главных центров развития технологий использования беспилотников в современной войне после полномасштабного вторжения России в 2022 году.

Украинские разработчики активно создают дроны-перехватчики, которые могут стать более дешевой альтернативой традиционным системам противовоздушной обороны. К примеру, некоторые украинские беспилотники-перехватчики могут стоить около 1400 долларов.

По словам разработчиков, такие дроны уже уничтожили тысячи российских «Шахедов», а эффективность перехвата может достигать 90%.

Рост числа атак беспилотников заставляет военных искать новые методы противодействия. Аналитики подчеркивают, что проблема заключается не только в стоимости систем ПВО, но и в их способности выдерживать массовые атаки дронов.

Эксперты отмечают, что будущее противовоздушной обороны, вероятно, будет совмещать традиционные системы с более дешевыми технологиями борьбы с беспилотниками, включая дронов-перехватчиков и специализированные системы противодействия малым БпЛА.

По их словам, новая эра массовых и относительно дешевых воздушных атак может кардинально изменить подход к ведению войны в мире.

Почему Трамп отказался от помощи Украины

Кстати, Дональд Трамп прокомментировал возможность привлечения Украины к помощи в сфере противодействия беспилотникам. По его словам, Соединенные Штаты пока не нуждаются в такой поддержке.

Он отметил, что США имеют достаточные возможности для защиты от беспилотников в рамках противостояния с Ираном.

Кроме того, американский президент высказался о перспективах завершения конфликта между США и Ираном. Он предположил, что боевые действия могут закончиться достаточно быстро, однако конкретные сроки не назвал.

В то же время Трамп подчеркнул, что поймет момент завершения войны интуитивно. По его словам, это произойдет тогда, когда он «испытает это в глубине души».

Помощь Украины США в войне против Ирана — последние новости

Напомним, президент Владимир Зеленский рассказал о переговорах с лидерами Катара, Эмиратов, Бахрейна по передаче им опыта борьбы с иранскими дронами «Шахед».

Зеленский также заявил, что в ударных дронах «Шахед», обнаруженных на Ближнем Востоке, зафиксированы детали с маркировкой «Сделано в России». Это свидетельствует о возможном использовании российских компонентов в производстве таких беспилотников.