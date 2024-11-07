Как Трамп будет заканчивать войну: эксперт из США о возможной переговорной тактике

Ученый из Немецкого фонда Маршалла в Вашингтоне уверен, что Трамп не сможет закончить войну в Украине "за 24 часа", как он обещал ранее.

47-й президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что в случае победы на выборах он закончит войну в Украине "за 24 часа" и еще до дня инаугурации. Но он ни разу не раскрыл подробностей, как он планирует это сделать.

О переговорной тактике, которую может использовать Дональд Трамп, чтобы заставить Украину и Россию сесть за стол переговоров, рассказал старший научный сотрудник Немецкого фонда Маршалла в Вашингтоне Джексон Джейнс в интервью Deutsche Welle.

По мнению Джейнса, проблема заключается в том, что сейчас никто не может ответить, какие намерения по прекращению войны действительно имеет новоизбранный президент США Дональд Трамп.

"Я имею в виду, что его бомбастические характеристики, драматические презентации, о том, что он будет делать, были продемонстрированы словами "я прекращу эту войну за 24 часа"", — отметил ученый.

Впрочем, Джейнс уверен, что выполнить это амбициозное обещание Трампу не под силу.

"Он говорил, что скажет Путину, мол, "или ты остановись, или я дам им все то оружие, которое им нужно", или потом пойдет к Зеленскому и скажет ему, что тот должен уступить четыре области. Я думаю, что он поставил на кон собственную репутацию из-за того, что столько раз говорил, что собирался говорить с Путиным, которого он, кстати, очень хорошо знает, и что он пойдет и разберется с этим, и так война может быть окончена", – добавил он.

Джейнс напомнил, что когда Трампа во время дебатов спросили, хочет ли он победы Украины в этой войне, тот ответил, что "хочет ее окончания".

"Но какой ценой? И никто, очевидно, не знает ответа на этот вопрос с обеих сторон Атлантики. Поэтому я думаю, что вопрос будет в том, что он попытается сделать", – подчеркнул ученый.

По его словам, никто не может доверять Путину "в какой-либо форме обеспечения стабильной безопасности для Украины". Поэтому прежде чем заключать любое соглашение с Путиным, Трампу придется не только наладить отношения с Зеленским, но и обсудить это с Европой и выяснить, как она отреагирует, например, на прекращение финансовой поддержки Украины.

"Случится ли это быстро, через несколько лет или нет, это еще предстоит увидеть. Но думаю, что он планирует поступить, как обычно – заняться этим лично. Так было с Си Цзиньпинем, с северокорейским лидером [Ким Чен Ином – ред. ]… Я думаю, он верит, что сможет это сделать на основании абсолютной силы его персоны и на том, чтобы сесть с ними вместе и сказать: смотрите, вот так должен функционировать мир", – сказал Джейнс.

По его мнению, Трамп будет "зондировать" ситуацию, предположительно, он попытается напрямую поговорить с Путиным. Но вряд ли разговор с кремлевским диктатором будет настолько результативным, что после него можно будет сказать "я решил эту проблему". К тому же, все знают, что Путину нельзя доверять, заметил Джейнс.

В ответ на вопрос, может ли Трамп действительно уменьшить или даже прекратить поставки оружия Украине, ученый ответил, что на это могут повлиять решения администрации Байдена, которые будут приняты до 20 января – дня, когда Трамп официально станет президентом Соединенных Штатов.

"Сейчас много делает администрация Байдена. И они собираются использовать это окно времени до 20 января, чтобы поставить в Украину все, что могут, и поддержать, насколько это возможно. Но разговоры о том, что 21 января "закрутят" кран, являются абсурдными. Но я думаю, что он хочет паузы, а затем замедления темпа", – сказал Джейнс.

Он не исключает, что Трамп потом может заявить, что замедление военной поддержки Украины было способом остановить войну. В то же время Трамп, как бизнесмен, будет решать эту проблему по-деловому.

"Он пссмотрит, как далеко он может зайти с Путиным, как далеко с Зеленским. Он будет смотреть и на то, как далеко он может зайти практически с любым, кто причастен. И в конце концов он оглянется вокруг и скажет: "Хорошо, это лучшая сделка, которую я могу получить, и я собираюсь на нее согласиться". По крайней мере, он так думает", – резюмировал Джексон Джейнс.

Напомним, после победы Дональда Трампа на выборах президента США в геополитическом плане вырисовываются два потенциальных сценария, имеющих огромное значение не только для Украины, но и для Европы. Как пишет британское издание The Telegraph, у Украины все еще есть шансы одержать победу в войне против РФ даже без поддержки США.

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