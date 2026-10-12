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Дональд Трамп снова обвиняет Украину. Но если в прошлом году, когда президент США и его команда набросились на Владимира Зеленского в Овальном кабинете за якобы неблагодарность, сейчас Украина виновата в росте цен на дизель на американских заправках. Точнее, не Украина, а украинские удары по российским НПЗ. И хотя всем известно, что к этому привела именно проигранная война Америки против Ирана, который заблокировал Ормузский пролив, что и спровоцировало мировой энергетический кризис, Трамп продолжает шантажировать Украину.

В конце прошлой недели, когда украинские и европейские переговорщики прибыли в Майами для очередного раунда консультаций относительно возможности установления энергетического перемирия и согласия на это Москвы, Трамп сначала объявил о закупке Соединенными Штатами российского дизеля, а затем ослабил соответствующие санкции против РФ. Новость прозвучала как гром среди и без того не ясного неба.

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С одной стороны, это решение еще больше подрывает сохранение санкционного режима против России, который и в Европе уже трещит по швам.

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С другой стороны, эта дизельная сделка Трампа в очередной раз продемонстрировала его отчаянное желание во что бы то ни стало договориться с Путиным.

Что же на самом деле стоит за решением Трампа импортировать российский дизель? Читайте в материале ТСН.ua.

Сделка с Путиным: как Трамп хватается за соломинку

Дональд Трамп и его ближайшее окружение никогда искренне не симпатизировали Украине. Именно Украину действующий американский президент считал виновной в начале процедуры импичмента во время его первой президентской каденции. После промежуточных выборов в Конгресс США 3 ноября, как говорит сам Трамп, ему снова грозит импичмент.

На фоне рекордно низких рейтингов одобрения Трампа — лишь 34% по опросу Financial Times — республиканцы уже точно потеряют большинство в Палате представителей. Для этого демократам нужно выиграть у республиканцев всего три места. Что касается перераспределения сил в Сенате, ситуация сложнее — для получения большинства демократам нужно получить по меньшей мере четыре места. Соцопросы дают довольно разный прогноз относительно возможного превосходства демократов в Сенате — от 2 до 6 мест.

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Однако, учитывая ошибки и грязную кампанию Трампа и его команды, которая пошла на открытое сотрудничество с Путиным, снова безосновательно обвиняя Украину, на промежуточных выборах в Конгресс республиканцы могут потерять обе палаты Конгресса, а президент США предстанет перед еще одним импичментом. Особенно после снятия Америкой санкций с российского дизеля и оглашения Трампом о поставках Россией в США и на мировые рынки немедленно 300 тыс. тонн, еще 500 тыс. тонн в течение ноября, а затем сразу дополнительно 1 млн тонн.

На фоне фактически проигранной войны против Ирана, которая привела к мировому энергетическому кризису и ослаблению роли и веса США на мировой арене, цены на заправках в Америке взлетели до космического уровня. А, как известно, именно стоимость горючего, достигшая исторического максимума, является определяющей для американского избирателя. Соцопросы свидетельствуют, что Трамп теряет популярность даже среди своих собственных избирателей, недовольных ростом стоимости жизни.

Так что, очевидно, чтобы снять с себя ответственность, Трамп и его команда не нашли ничего лучше, чем снова наброситься на Украину. Еще полтора месяца назад они начали безосновательно обвинять Киев, мол, именно украинские удары по российским НПЗ привели к росту цен на дизель на американских заправках. Сейчас, как видим, Трамп пошел на отчаянный шаг — снял санкции с российского дизеля и заявил о его поставках на американский и мировой рынки, надеясь хоть немного спасти свое положение в преддверии промежуточных выборов в Конгресс.

Очередное энергетическое перемирие: Трамп снова шантажирует Украину

Параллельно с грязной дизельной сделкой с Путиным Трамп объявил об энергетическом перемирии между Украиной и Россией. По его словам, «обе стороны дали на это согласие». Однако позже издание Axios, ссылаясь на чиновника из Белого дома, сообщило, что под энергетическим перемирием Трамп подразумевал прекращение атак каждой стороной на нефтеперерабатывающие заводы — предложение «завод на завод». Однако цинизм «величайшего» перемирия имени Трампа в том, что у Украины нет действующих НПЗ.

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В Кремле уже сообщили, что «не хотят прекращения огня». А глава МИД РФ Лавров, не подбирая слов, сказал, что Зеленский якобы не заслужил передышку. Такие заявления россиян, очевидно, обусловлены резкой риторикой и самого Трампа, который на днях заявил, что Украина должна избрать нового президента, который сможет договориться о завершении войны. В то же время, как сообщили Financial Times и The New York Times, во время переговоров в сентябре США предлагали России разблокировать ее замороженные активы и продать часть акций «Лукойла», а в эти выходные американские чиновники звонили европейцам с угрозами заблокировать продажу оружия Украине через натовский механизм PURL.

В понедельник, 12 октября, в НАТО заверили, что военные поставки Украине через PURL продолжаются. В Великобритании, Германии и ЕС заявили о поддержке Владимира Зеленского. Глава оборонного комитета Европарламента Мари-Агнесс Штрак-Циммерманн пошла еще дальше, четко сказав, что Трамп «встал на сторону убийцы», и Европа больше не может полагаться на США. Двухпартийная группа сенаторов требует от Трампа отменить дизельное соглашение с Путиным. А сенатор-республиканец Том Тиллис предупредил, что эта сделка нарушает американское законодательство — закон 2022 года, принятый Конгрессом, о запрете импорта российской нефти и нефтепродуктов. Так что без согласия Конгресса Минфин не мог единолично снять санкции с российского дизеля.

«Я действительно считаю, что есть законные основания утверждать, что президент не соблюдает закон. Если президент Трамп хочет положить конец напряженности в снабжении энергоносителей, следует, во-первых, навести порядок в Иране, и, во-вторых, признать, что именно Путин, а не Зеленский, начал эту войну», — подчеркнул сенатор Тиллис.

Как сообщил Министр обороны Евгений Хмара, Украина вывела из строя 51% нефтеперерабатывающих российских мощностей. И, по словам Владимира Зеленского, США следовало бы заключить дизельное соглашение именно с Украиной, которая решает, какие российские НПЗ работают и какие корабли с российской нефтью могут курсировать в море. Также украинский президент добавил, что Соединенные Штаты воспользовались встречей с украинскими переговорщиками в Майами на прошлой неделе для прикрытия дизельного соглашения с Россией.

«Это похоже на "Аляску-2"», — добавил Владимир Зеленский, сравнивая дизельную сделку с прошлогодним саммитом Трампа и Путина на Аляске, где президент США согласился на ультимативные требования России относительно капитуляции Украины.

Однако, если в прошлом году это были скорее непубличные договоренности Трампа и Путина, сейчас президент США пошел на открытую дизельную сделку с главой Кремля, сняв санкции. Что же на самом деле стоит за этим?

Во-первых, Трамп переводит на Украину свою ответственность за проигранную войну в Иране, которая и привела к мировому энергетическому кризису и, как следствие, к росту цен на горючее на американских заправках.

И что бы ни писало издание Axios, очевидно ссылаясь на Уиткоффа или Кушнера, что Трамп решил заключить соглашение с Россией после того, как Зеленский проигнорировал полдюжины просьб США прекратить удары по российским НПЗ, спикер Палаты представителей Майк Джонсон в интервью CBS News назвал настоящую причину роста цен на дизель:

«Все недовольны ценами на горючее, но это не связано с политикой… Это связано с Ормузским проливом (который заблокировал Иран — Ред.). Эта проблема пока не решена».

Во-вторых, за этой позорной дизельной сделкой Трампа с Путиным стоит нечто гораздо большее. Ведь уже все западные СМИ и эксперты написали: даже если весь тот дизель, о котором заявил президент США, пойдет собственно в Соединенные Штаты, его хватит буквально на несколько часов потребления. То есть цены на американских заправках это точно не снизит. Некоторые аналитики предполагают, что Трамп идет на уступки Путину, чтобы спасти свое унизительное положение в войне с Ираном.

Недавно Bloomberg сообщил, что Россия поставляла Ирану не просто запчасти, а ракеты и дроны. Ранее ТСН.ua уже неоднократно писал, что с начала второй войны США против Ирана в конце февраля Москва передавала Тегерану спутниковые разведданные для ударов по американским военным объектам и войскам в странах Персидского залива. Сейчас Россия помогает Ирану восстановиться, используя Каспийское море для поставки Тегерану грузов военного назначения, в частности, боеприпасов, взрывчатки, компонентов к беспилотникам и ракетам.

Более того, Китай — главный спасательный круг России в войне против Украины — является основным покупателем иранской нефти. Еще в прошлом году США вводили санкции против Китая за поставку Ирану компонентов ракетного топлива. После визита Трампа в Пекин в мае этого года премьер Израиля Беньямин Нетаньяху четко сказал, что КНР предоставила Ирану определенную поддержку и отдельные компоненты для производства ракет. Более того, Пекин имеет соглашение с Тегераном о продаже до 400 китайских ЗРК.

Так что вряд ли Киеву и европейским столицам следует ожидать улучшения отношений с Трампом и его администрацией до промежуточных выборов в Конгресс 3 ноября. Действующий президент США будет обвинять всех вокруг, кроме самого себя, в проигранной войне против Ирана и росте цен на горючее на американских заправках. Впрочем, это уже происходит. В понедельник, 12 октября, Трамп написал в своей соцсети Truth Social, что ЕС заплатил России $250 млрд за энергоносители, поэтому он сделал правильный выбор в пользу американского народа, сняв санкции с российского дизеля.

Дата публикации 22:00, 11.10.26 Количество просмотров 41 ТСН Тиждень с Аллой Мазур, 11 октября. Соглашение Трампа с Путиным! Сорванное наступление врага! Чума в РФ

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