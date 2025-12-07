Как Трамп принимает решения по Украине: в Politico рассказали о хаосе в команде и опасности

Хаос в команде Трампа / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп доверяет своей маленькой команде близких советников принимать критические внешнеполитические решения, в частности, относительно Украины, но в команде царит хаос и отсутствует четкая координация.

Об этом пишут аналитики Politico.

Разные переговорщики одновременно ведут разговоры с Россией, Украиной и Европой, не согласовывая между собой стратегии, создающие риски для национальной безопасности, отмечают эксперты.

Отсутствие структуры и быстрые, поверхностные решения

Трамп собирает свою внутреннюю команду спонтанно, принимая решение без глубочайшего анализа ситуации. И при этом оставляет за собой роль последнего арбитра без четкой иерархии. По словам политологов, в этом хаосе отсутствует единый координатор, который контролировал бы всю информацию и принимал сбалансированные решения.

Внутренняя команда и недостатки подхода

К ближнему кругу Трампа относятся бизнесмен и спецпосланник Стивен Уиткофф и зять главы Белого дома — Джаред Кушнер, госсекретарь Марко Рубио, вице-президент Джей Ди Венс, министр обороны Пит Хегсет и глава штаба Сьюзи Уайлз. Именно они участвуют в формировании мирных планов. Однако их подход часто подвергается критике за отсутствие опыта и тенденцию отдавать президенту всю заслугу без глубокой экспертизы.

«Отсутствие традиционного совета национальной безопасности и бюрократии приводит к информационной изоляции партнеров и дипломатов, которые не могут получить полноценный доступ к процессу», — говорится в материале.

Эта система принятия решений вызывает беспокойство экспертов, ведь без надлежащего процесса и комплексного рассмотрения всех рисков могут обостриться конфликты, что особенно опасно в случае с Украиной.

«Даже несмотря на расширение полномочий, включая потенциальный удар по Венесуэле, группа остается малочисленной, что свидетельствует о недоверии Трампа к традиционному аппарату Госдепа и нацбезопасности», — говорят эксперты.

Напомним, новая стратегия нацбезопасности Вашингтона ошеломила и ЕС. Европейские лидеры понимают, что в случае с Дональдом Трампом показывать свое возмущение неэффективно, поэтому публично напоминают президенту США, что Европа является самым близким союзником, а не проблемой Штатов.

Тем временем кремлевский глава Путин пригрозил Европе новой войной.