Как Турция относится к военному присутствию РФ в Сирии: официальная позиция

Анкара не поддерживает остающиеся в Сирии иностранные войска, будь то россияне или американские солдаты.

Турция не поддерживает пребывание иностранных военных баз на территории Сирии, в том числе российских.

Об этом в интервью каналу France 24 заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.

Глава турецкого МИД сказал, что Анкара не поддерживает остающиеся в Сирии иностранные войска, будь то российские или американские солдаты.

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"Это вопрос сирийского народа, они должны сами принять решение. Если они достигнут согласия, это их решение. Так что увидим. Но, насколько сейчас видно, россияне находятся в процессе передислокации своих войск. Мы не знаем, сколько из них останется на базах в Сирии после завершение этого процесса", – подчеркнул министр.

Также Фидан обратил внимание, что США, наоборот, увеличили численность своих войск в Сирии.

Почему Иран и Россия "кинули" Асада

"Путин очень хорошо знает, что важно, что менее важно, во что можно инвестировать, что-то устойчиво или нет". Поэтому, я думаю, он произвел окончательный расчет по Сирии и решил не продолжать дальше", – сказал Фидан, отвечая, почему российский диктатор не предоставил режиму Асада дополнительную поддержку.

На вопрос, можно ли это воспринять как Путин "кинул Асада", Фидан ответил: "Я не знаю, можно ли сказать "кинул". Это не похоже. Ведь Асад сейчас в Москве".

На вопрос, почему Иран прекратил поддержку режима Асада, турецкий министр сказал: "Я думаю, что Иран тоже перечислил все свои варианты и продемонстрировал очень реалистичный подход".

Напомним, что Россия имеет 2 военные базы в Сирии: авиабазу Хмеймим вблизи портового города Латакия и военно-морскую базу в городе Тартус на побережье Средиземного моря.

Ранее украинская разведка сообщила, что в Сирии российские военные сидят без воды и продовольствия. По информации ГУР, по состоянию на 16 декабря Россия продолжала вывозить войска из Сирии.

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