Как Турция относится к военному присутствию РФ в Сирии: официальная позиция

Анкара не поддерживает остающиеся в Сирии иностранные войска, будь то россияне или американские солдаты.
Турция не поддерживает пребывание иностранных военных баз на территории Сирии, в том числе российских.
Об этом в интервью каналу France 24 заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.
Глава турецкого МИД сказал, что Анкара не поддерживает остающиеся в Сирии иностранные войска, будь то российские или американские солдаты.
"Это вопрос сирийского народа, они должны сами принять решение. Если они достигнут согласия, это их решение. Так что увидим. Но, насколько сейчас видно, россияне находятся в процессе передислокации своих войск. Мы не знаем, сколько из них останется на базах в Сирии после завершение этого процесса", – подчеркнул министр.
Также Фидан обратил внимание, что США, наоборот, увеличили численность своих войск в Сирии.
Почему Иран и Россия "кинули" Асада
"Путин очень хорошо знает, что важно, что менее важно, во что можно инвестировать, что-то устойчиво или нет". Поэтому, я думаю, он произвел окончательный расчет по Сирии и решил не продолжать дальше", – сказал Фидан, отвечая, почему российский диктатор не предоставил режиму Асада дополнительную поддержку.
На вопрос, можно ли это воспринять как Путин "кинул Асада", Фидан ответил: "Я не знаю, можно ли сказать "кинул". Это не похоже. Ведь Асад сейчас в Москве".
На вопрос, почему Иран прекратил поддержку режима Асада, турецкий министр сказал: "Я думаю, что Иран тоже перечислил все свои варианты и продемонстрировал очень реалистичный подход".
Напомним, что Россия имеет 2 военные базы в Сирии: авиабазу Хмеймим вблизи портового города Латакия и военно-морскую базу в городе Тартус на побережье Средиземного моря.
Ранее украинская разведка сообщила, что в Сирии российские военные сидят без воды и продовольствия. По информации ГУР, по состоянию на 16 декабря Россия продолжала вывозить войска из Сирии.
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