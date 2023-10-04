Как у кошек образуется мурлыканье: ученые исследовали и пришли к интересному выводу

Ученые уже не первый год пытаются выяснить происхождение кошачьего мурлыкания. Однако подтвержденного мнения на этот счет до сих пор не нашли. Поэтому ученые решили проверить, как образуется мурлыканье у животных.

Об этом пишет издание Science Alert.

Для этого ученые удалили горло, где расположены голосовые связи, у восьми умерших кошек, сжали эти связи и пропустили через них теплый и влажный воздух. Этот эксперимент показал, что гортани могут производить звук, похожий на вибрацию в диапазоне между 25 и 30 Гц. Происходило это без каких-либо сокращений мышц или нейронной информации.

Что интересно, производить такие вибрации присуще не только животным, но и людям. И это даже называется "Штробас" — это такой тип фонации, когда голосовые связи вибрируют, но фактически не напрягаются. Во время этого мы создаем низкий, хриплый звук.

У животных вроде бы все работает подобным образом, позволяя маленьким котам мурлыкать, даже если их голосовые связи намного короче наших. При этом используются те же механизмы, которые обычно создают высокочастотные звуки, такие как мяуканье.

Однако окончательная причина мурлыкания у кошек остается загадкой. Некоторые говорят об удовольствии от взаимодействия с людьми, другие – о механизме исцеления.

Напомним, что Нобелевскую премию по химии в этом году получили ученые из США и россиянин, исследовавшие квантовые точки.