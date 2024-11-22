Как убивали неугодных Путину: разведка США рассекретила данные — Bloomberg

Власти России используют спецслужбы за границей для устранения тех, кого считают угрозой кремлевскому режиму. Убийства политических противников Путина с высокой вероятностью будут продолжаться и дальше.

Об этом говорится в частично рассекреченном отчете дирекции Национальной разведки США, предоставленном изданию Bloomberg.

В документе содержится список убийств, совершенных с начала 2000-х годов. Американская разведка считает, что они были осуществлены российскими спецслужбами и санкционированы лично Путиным.

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Убийство исполняющего обязанности президента Чеченской республики Ичкерия Зелимхана Яндарбиева было совершено в Катаре в 2004 году. Исполнителями были сотрудники русского ГРУ Анатолий Билашков и Василий Богачев. Их приговорили в Катаре к пожизненному заключению, но впоследствии передали России. Их дальнейшая судьба неизвестна.

Самый известный случай – отравление радиоактивным полонием бывшего сотрудника ФСБ Александра Литвиненко. Убийство было совершено в 2006 году в Лондоне. Британские следователи установили, что исполнителем был офицер ГУР Андрей Луговой, впоследствии ставший депутатом российской Госдумы.

Российские спецслужбы называют причастными к смерти в 2012 году в Великобритании российского бизнесмена Александра Перепеличного. Он считался одним из ключевых информаторов по делу о возможном отмывании денег в Европе российскими чиновниками и умер незадолго до того, как должен был свидетельствовать об этом в суде. Американская разведка имеет основания полагать, что Перепеличного тоже отравили.

Убийство луганского сепаратиста Александра Беднова по прозвищу "Бэтмен" в 2015 году, по данным американской разведки, было совершено по приказу Кремля, чтобы укрепить российский контроль в регионе. Бронированный автобус, которым ехал Беднов, был расстрелян вооруженными людьми якобы из-за того, что он и его подчиненные отказались выполнять требования самопровозглашенной милиции "ЛНР".

Посольство России в Вашингтоне не ответило на запросы агентства Bloomberg с просьбой прокомментировать эту информацию.

Напомним, напомним, в феврале 2024 годаумер российский оппозиционер Алексей Навальный, отбывавший наказание в колонии.

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