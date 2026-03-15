Как Украина превращает опыт войны в главный экспортный актив — NBC

Как украинские беспилотники-перехватчики заинтересовали страны Востока / © Генеральный штаб ВСУ / Facebook

По мере обострения конфликта на Ближнем Востоке Украина может оказаться бесценным источником проверенного боевыми действиями опыта, полученного в результате ожесточенной борьбы против России.

Об этом пишет NBC News.

Отели, аэропорты и жилые дома были атакованы в городах по всему Персидскому заливу. Эта картина хорошо знакома в Украине, небо которой каждую ночь летает в небе сотен российских беспилотников, многие из которых — тип «Шахед», разработанный в Иране, напомнили в издании.

Журналисты отмечают, что украинская ПВО каждую ночь отбивает большинство «Шахедов» не с помощью дорогих ракет ПВО, как это сделали многие страны Ближнего Востока, а с помощью гораздо более дешевых и эффективных перехватчиков-пилотов, технологии которых оттачивались и совершенствовались за четыре года интенсивной войны с использованием беспилотников.

«Война сделала Украину уникальной „экосистемой“, позволяющей проводить испытания инновационных технологий беспилотников в режиме реального времени на поле боя», — заявил Марко Кушнир, спикер «Генерал Черешня FPV», одного из ведущих производителей беспилотников в Украине.

«Обратная связь между фронтом и производителем очень коротка», — сказал Кушнир. «Мы можем получить обратную связь утром, а вечером иметь решение, решающее новые задачи на поле боя».

По словам Кушнира, киевская компания, созданная в 2023 году группой ветеранов и волонтеров, производит около 100 000 дронов в месяц. Один из ее флагманских дронов-перехватчиков специально предназначен для остановки шахедов и активно используется ВСУ.

Компанию пригласили принять участие в инициативе Пентагона «Доминирование дронов» стоимостью 1 миллиард долларов еще до начала войны в Иране.

«Это уровень экспертизы, за который Украина дорого заплатила», сказал Кушнир, — «жизнями, территорией и очень долгой войной с большим, лучше обеспеченным ресурсами врагом».

Он добавил, что в мире есть две страны, которые по собственному опыту знают, как вести ежедневную, утомительную технологическую войну с помощью беспилотников. «Это мы и Россия».

Так было не всегда

До полномасштабного российского вторжения в 2022 году военное руководство Украины мало интересовалось технологией беспилотников и относилось к ней скептически, сказал Ярослав Гончар, соучредитель некоммерческой организации «Аэроразведка», занимающейся инновациями в области беспилотников.

«В глазах беспилотник — рядом с танком или артиллерией — выглядел как игрушка. Они не могли понять, что это путь в будущее», — сказал Гончар. Но с тех пор это мышление изменилось, и из военной необходимости возникла совершенно новая ветвь.

Кушнир заявил, что в его компанию обращались частные организации и правительства на Ближнем Востоке за помощью. Эта помощь будет включать не только продажу дронов, но и необходимую им вспомогательную инфраструктуру, такую как аккумуляторы и протоколы технического обслуживания, и, самое главное, опыт их использования.

«Мы можем быстро научить их военных использовать этот продукт в их условиях», — сказал он.

Но Гончар считает, что сейчас сложно сказать, можно ли просто так перенести украинский опыт использования беспилотников на Ближний Восток. По его словам, это разумный дипломатический шаг — предлагать этот опыт, но «у нас есть свой собственный контекст, и просто его копировать не сработает».

Ранее президент Зеленский подтвердил передачу российских дронов Ирану. Речь идет о дронах, изготовленных на территории России по полученным ранее иранским лицензиям.

Напомним, по информации WSJ, нефтяные месторождения Саудовской Аравии от атак иранских беспилотников будут защищать украинские дроны-перехватчики.

Также Иран пригрозил Украине ударами, обвинив ее в помощи Израиля беспилотниками.