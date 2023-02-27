Как украинцам легализоваться на длительный срок в Польше и сколько беженцев уже работают: объяснили в Варшаве

В Польше за 2022 год около 700 тысяч беженцев из Украины устроились на работу. В местах коллективного размещения до сих пор находится около 80 тысяч человек, сбежавших от войны, начатой диктатором России и Путиным.

Об этом заявил заместитель главы МВД Польши Павел Шефернакер в эфире Radio.ZET.

"Мы создали всю правовую базу для легализации пребывания беженцев в Польше, упростили процедуры, что позволило 700 тыс. человек из Украины устроились на работу в Польшу в прошлом году", – говорит замминистра МВД Польши.

Политик уточнил, что в прошлом году в Польше 1 млн. 600 тыс. беженцев получали помощь под крышей польских семей.

"Прошел год, и большинство из них стали независимыми. Польское государство не может бесконечно оплачивать пребывание этих людей. Они будут участвовать в расходах на содержание", — говорит Павел Шефернакер, отвечая на вопрос об изменении правил с 1 марта, согласно которому беженцы должны будут доплачивать за свое пребывание в Польше.

Польский депутат добавил, что от этого собрания будут освобождены лица с инвалидностью, пожилые люди и матери с детьми: "Те люди, которые могут платить, должны платить за свое пребывание в таких местах".

Замминистра также добавляет, что 80% украинцев, переехавших в Польшу с начала полномасштабной войны, уже устроились работать. По его данным, это 700 тысяч беженцев.

"У тех, кто хочет остаться дольше в Польше, регистрируются. У нас есть их фотографии и отпечатки пальцев. Есть также приложение pracawpolsce.gov.pl", — говорит Павел Шефернакер по поводу легального пребывания в Польше.

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Дежурной же волны беженцев в Польше пока не ожидают. В настоящее время в центрах размещений беженцев все еще остается около 80 000 украинцев.

"Война всегда, даже более жестокая, вызывает непредвиденные ситуации, но пока вероятности новой волны беженцев нет", — говорит.

Напомним, у украинских беженцев в Польше все чаще проявляются признаки ПТСР. Какие симптомы и что делать читайте здесь.

Как сообщалось, в Польше в десять раз вырос спрос на работников со специализированным образованием и знанием украинского языка. Такая тенденция прежде всего связана с открытием украинских компаний или их филиалов за рубежом.

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