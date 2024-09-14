Как украинцам найти работу в Германии: необходимые действия и полезные сервисы

Немецкое правительство создает в стране условия, чтобы поощрить как можно больше украинских беженцев устраиваться на работу.

За два с половиной года войны в Германию уехало почти 1,2 млн украинских беженцев. По данным немецкого Федерального агентства занятости (Bundesagentur für Arbeit), к маю этого года 529 тысяч из них зарегистрировались в центрах трудоустройства (Jobcenter), чтобы найти работу.

Об этом сообщает немецкий сервис по миграции Mediendienst Integration.

Почти три четверти украинцев в Германии считаются высококвалифицированными, то есть имеют высшее образование. Из них сравнительно большое количество ранее работало в академической, технической или медицинской сфере, то есть имеет одну из самых востребованных в Германии профессий. Это должно облегчить для таких беженцев поиск работы.

В то же время федеральный канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что украинцы должны как можно быстрее найти себе работу и участвовать в экономической жизни страны. Он добавил, что благодаря внедрению федеральной программы Job-Turbo работу уже нашли более 200 тысяч украинцев, но эту цифру необходимо значительно увеличить.

Он подчеркнул, что правительство работает над тем, чтобы упростить для украинцев процедуру подтверждения квалификации, и призвал работодателей содействовать трудоустройству беженцев.

Какие категории беженцев имеют право работать в Германии

Искатели убежища (Asylsuchende) из Украины, получившие разрешение на пребывание в стране согласно ст. 24 Закона о пребывании или соответствующем временном удостоверении (Fiktionsbescheinigung) с отметкой о разрешении на трудоустройство (Erwerbstätigkeit erlaubt) могут сразу устроиться на работу по одной из так называемых "нерегламентированных профессий", например, офисніми сотрудниками или по таким академическим профессиям как математик. Также в Германии могут работать владельцы Blaue Karte EU – временного вида на жительство, предоставляемого высококвалифицированным иностранным специалистам для трудоустройства в рамках ЕС.

В то же время, есть перечень регламентированных профессий, требующих подтверждения квалификации, если образование было получено за пределами Германии. К ним относятся специальности в области медицины, педагогики, юриспруденции и некоторые инженерные профессии.

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Украинцы, желающие работать в Германии, могут сделать оценку своего диплома по образованию (Zeugnisbewertung). В этом документе дается описание полученного образования, удостоверяются профессиональные компетенции и возможности привлечения на работу в качестве специалиста с высшим образованием. Заявление на получение оценки документа об образовании можно подать в Центральное ведомство по иностранному образованию (ZAB) в секретариат Конференции министров образования и культуры.

Кроме того, соискатели могут получить консультацию по всем вопросам трудоустройства и подтверждения квалификации на горячей линии Hotline Arbeiten und Leben in Deutschland.

Программы поддержки соискателей в Германии

Федеральная программа Job-Turbo помогает найти работу беженцам и лицам, получившим временную защиту с правом на работу в Германии. Она предусматривает три основных этапа:

Профориентация и приобретение или повышение навыков владения немецким языком. Предоставление персонального консультанта (Arbeitsvermittler) для сопровождения и получения необходимой квалификации в центре трудоустройства. Доказательство профессиональной квалификации, полученной в другой стране.

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Также в центрах трудоустройства беженцы могут:

пройти курсы изучения немецкого языка;

получить помощь в написании резюме и сопроводительного письма;

получить помощь для самозанятых посредством консультаций и предоставления стартового капитала (Einstiegsgeld).

Сервисы для поиска работы в Германии

Помимо государственных учреждений, помогающих найти работу, украинские беженцы могут самостоятельно искать вакансии на специальных порталах. Федеральное ведомство по делам миграции и беженцев предлагает украинцам следующие сервисы:

Напомним, в начале войны 95% украинцев, выехавших за границу, намеревались вернуться в Украину. Однако на сегодня вернуться домой планируют менее 80%. Это снижение объясняется проблемами безопасности, отсутствием стабильной работы и жилья.

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