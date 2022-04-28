Как попасть в Австралию во время войны / pixabay.com

Как украинцам попасть в Австралию во время войны: инструкция, как оформить визу

Как украинцам попасть в Австралию во время войны: инструкция, как оформить визу

Более 5 тыс. украинских беженцев спасающихся от войны получили временные гуманитарные визы Австралии. Инструкция как получить визу в Австралию – в материале ТСН.ua

Чтобы переехать в Австралию, сначала следует обратиться за обычной визой для посещения Австралии. А по приезде – оформить специальную визу, которая дает право на трудоустройство, социальные гарантии, и доступ к медицине. Рассказываем как это сделать.

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Подробная инструкция, как оформить визу и переехать в Австралию.

Оформить визу в Австралию можно быстро и без кучи документов, страна упростила визовую процедуру для украинцев. Чтобы попасть в Австралию нужно подать на туристическую визу. Виза открывается по упрощенной процедуре в течение суток без личного присутствия в консульстве, без сдачи биометрии и отправки паспорта на вклейку визы.

Документы, необходимые для оформления визы

загранпаспорт, если нету то внутренний паспорт,

цифровое фото,

консульский сбор в размере примерно 100 евро.

Виза выдается на три месяца, а по прилету в Австралию автоматически продлевается на полгода. То есть по туристической визе в Австралии можно находиться официально 9 месяцев. Но эта виза не дает право на социальные гарантии и работу.

Поэтому в Австралии нужно переоформить туристическую визу на временную гуманитарную визу (Temporary Humanitarian Visa), тип 786. Изменение типа визы бесплатно и оформляется непосредственно в Австралии. Преимущества временной гуманитарной визы в том, что она на три года дает право на трудоустройство, доступ к медицине, обучение детей.

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