"Как Украине не проиграть в войне с РФ": Трамп шокировал заявлением в ответ на "комплимент" Путина

В интервью одному из российских пропагандистов президент РФ Владимир Путин заявил, что хочет видеть Джо Байдена во главе Белого дома. Экспрезидент США Дональд Трамп сделал неожиданное ответное заявление. Одиозный политик, часто обвиняемый в симпатиях Путину, заявил, что именно он знает, как помочь Украине не проиграть в войне с РФ.

Какой "комплимент" Путин подарил Трампу, что тот наговорил в ответ и как это может "ускорить" конец войны — в эксклюзиве TSN.UA.

Сеть взорвалась из-за заявления Трампа

Одиозный Дональд Трамп снова расшевелил сеть своим скандальным заявлением Во время своего предвыборного турне по штату Южная Каролина 45-й президент Америки, неоднократно обвиняемый в подыгрыве Кремля, заявил, что знает, как помочь Украине. Более того, он якобы может сделать больше для защиты Украины, чем действующий президент Джозеф Байден! Его слова передает издание The New York Times

Выступая на предвыборном мероприятии в Норт-Чарльстоне, штат Южная Каролина, Трамп сказал, что во время президентства Байдена Путин "получит все, что он захочет, включая Украину. Это подарок. У него есть подарок".

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Тогда Трамп — часто положительно отзывающийся о Путине, называя его авторитарным сильным деятелем, и который в своей речи признал, что они нашли общий язык — повторился, сказав, что Байден "собирается отдать" Украину Путину.

Трамп снова "переобулся"

Через несколько минут с той же трибуны, во время того же выступления, Трамп сделал еще одно скандальное заявление, комментируя недавнее интервью Путина российским пропагандистам, в котором диктатор признался, кого бы он хотел видеть во главе США.

Трамп буквально обрадовался заявлению Путина и даже назвал его "комплиментом" в свой адрес.

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"Президент России Путин только что сделал мне большой комплимент. Он только сказал, что хотел бы видеть президентом Джо Байдена, а не Трампа. Вот это комплимент. Многие люди сказали: "О, Боже, это очень плохо". Нет, нет, это хорошо ", — говорилось в сообщении.

Трамп озадачил заявлением

И Трамп на этом не остановился. По его словам, именно при его президентстве Америка эффективно поддерживала Украину, в частности, ввела санкции против Северного потока-2, которые в 2021 году снял именно Байден.

Несмотря на многочисленные опасения украинцев, когда в 2016 году 45 президентом США стал именно Трамп, политика Вашингтона по отношению к Украине не изменилась в худшую сторону, а наоборот. При его президентстве Украина получила первые поставки летального оружия — противотанковые ракетные комплексы Джевелин. Кстати, именно они до сих пор остаются эффективным оружием, уничтожив уже сотни единиц рашистской техники.

Но почему тогда Трампа считается пророссийским. По информации американских СМИ, именно Дональд Трамп, посредством своего веса в республиканской партии, прямо сейчас блокирует выделение помощи Украине в Конгрессе США. 60 миллиардов долларов зависли в воздухе, по меньшей мере, с ноября 2023 года, и без них Украине все труднее воевать. К тому же, с начала 2024 года из-за непроголосованного бюджета Пентагон не выделил Украине ни копейки.

За кого "топит" Трамп

С начала полномасштабного вторжения Трамп был едва ли не единственным известным американским политиком, позволяющим себе хвалить Путина. В мае 23-го Трамп признался, что когда-то нашел общий язык с Путиным и заявил, что именно он мог бы закончить войну в Украине за 24 часа.

"Если бы я был президентом, я бы закончил эту войну, и это заняло бы 24 часа. Я хорошо знаю Зеленского. Я хорошо знаю Путина. Я смогу закончить ее за это время… 100%", — заявил Трамп.

Эти слова вызвали большую реакцию в СМИ. Не смолчал даже президент Зеленский и напомнил Трампу, кому решать судьбу украинского народа и его территорий.

"Вы знаете меня, что я человек абсолютно откровенный, и я точно смогу это сказать после встречи. И я скажу вам честно – если его формат или его формула приведет к миру, и ему действительно достаточно 24 часов, то я буду очень счастливым президентом. Очень счастливым. Потому что я знаю, сколько за сутки мы теряем людей. Я знаю, сколько это стоит. Поэтому я буду счастлив, если кто покажет, как закончить войну за 24 часа", — говорится в сообщении.

И этим скандальные заявления Трампа не ограничиваются. Напомню, что Трамп еще во времена президентства активно критиковал НАТО. По его мнению, Альянс себя не оправдывает, а все его члены просто висят на шее США.

Трамп против НАТО

Когда-то Трамп даже призвал выйти из Альянса. Теперь, как передает Блумберг, он публично пообещал не защищать союзников по НАТО. 14 февраля тушить пожар пришлось даже генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу. Тот на камеру попросил экспрезидента США не расшатывать лодку.

"Идея и фокус НАТО – предотвратить войну... Любые предположения о том, что мы не будем защищать друг друга, подрывают нашу безопасность ".- говорит Столтенберг.

НАТО может развалиться

Трампа это не остановило и уже 15 февраля он продолжил "бомбить" НАТО! Он повторил свои слова на митинге в Южной Каролине. Впоследствии издание Блумберг выпустило статью, где описываются радикальные шаги, которые сделает Трамп, только вернет себе кресло в Овальном кабинете.

Кроме того, по словам журналистов, Трамп рассматривает возможность сократить обязательства перед некоторыми членами НАТО. Союзники Трампа обсуждали двухуровневый альянс НАТО, где статья 5, требующая совместной защиты любого подвергающегося атаке, будет применяться только к странам, которые достигли целей по расходам на оборону. Никакие политические решения еще не приняты. А другие выступают за новые тарифы для отстающих в оборонном компоненте стран.

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"Эти инициативы, если их реализовать, перевернут десятилетия политики США, разобьют оборонительный альянс, формировавший европейскую безопасность со времен холодной войны, и обеспокоят союзников в Азии по поводу обязательств Вашингтона противостоять Китаю", — пишут журналисты издания Bloomberg.

Напомним, бывший президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп, стремящийся снова занять этот пост на выборах в ноябре, назвал комплиментом заявление Владимира Путина о том, что для России лучше, чтобы Джо Байден оставался в Белом доме.

Бывший президент США Дональд Трамп настаивает на оказании помощи Украине в виде кредита, поскольку принятие дальнейшей поддержки остается в тупике в Конгрессе.

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