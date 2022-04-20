Как украинским беженцам оформить ребенка в школу в Польше

Украинские дети от 7 до 18 лет могут учиться в Польше бесплатно. Как условия приема в школу, какая система среднего образования в Польше – в материале ТСН.ua

Когда дети идут в школу, сколько лет учатся в польской школе, какая система оценок школах Польши

Польская система образования время от времени меняется. Сейчас обязательно девятилетнее образование.

Сначала школьники идут в нулевой класс (zerówka), который является подготовительным к школе. Обычно в нулевой класс берут шестилетних детей, в некоторых случаях – семилетних.

(zerówka), который является подготовительным к школе. Обычно в нулевой класс берут шестилетних детей, в некоторых случаях – семилетних. Начальная школа, восемь классов . Обратите внимание начальной школой (szkoła podstawowa) в Польше называют именно восьмилетку

. Обратите внимание начальной школой (szkoła podstawowa) в Польше называют именно восьмилетку После начальной школы, то есть после восьмилетки, можно выбирать общеобразовательный лицей (liceum ogólnokształcące) или техникум (technikum). В случае окончания лицея будет получено полное среднее образование, техникума – еще и профессию. Срок обучения в лицее и в техникуме не менее 2 лет, без них поступление в вузы невозможно.

На первом этапе начального образования учителя используют описательную систему оценок, объясняют ошибки, разъясняют неверно выполненные задачи. Далее используется шестибалльная система оценивания, где абсолютно отрицательной оценкой есть только 1, а 6 – это отлично. Используются плюсы и минусы. Некоторые школы вводят и так называемый «вес оценки» – waga oceny. Отдельно оценивается поведение, которая может быть зазорным, неуместным, правильным, добрым, очень добрым и образцовым.

Как устроить ребенка в польскую школу

Без PESELa – идентификационного номера в реестре лица, постоянно или временно проживающего на территории страны в школу ребенка невозможно отдать. Чтобы его получить, нужно обратиться в Центр обслуживания жителей правительства города и заполнить соответствующую анкету. PESEL выдается бесплатно.

Государственная начальная школа, которая территориально находится вблизи места жительства ребенка из Украины, обязана принять ребенка. Чтобы подтвердить проживание в районе, где находится школа, не нужно иметь регистрацию или договор аренды и его предъявлять, достаточно подтверждения владельца жилья, в котором проживает украинская семья. Другие государственные школы примут ребенка в том случае, если у них есть свободные места. В случае, если свободных мест нет, можно обратиться в управление гмина — административной единицы в Польше, в том месте, где проживаете.

Для детей старшего возраста нет привязки к территории школы. Поэтому, чтобы устроиться в старшую школу, нужно обратиться в местное управление образования, где проинформируют о свободных местах в учебных заведениях.

Основное, что нужно помнить, что обучение детей в возрасте 7-18 лет в государственных школах является бесплатным и незнание польского языка не может мешать поступлению ребенка в школу. Для тех, кто не владеет польским языком вовсе или владеет недостаточно, школы организуют бесплатные часы и курсы польского языка.

Для поступления в школу нужно подать заявление и собрать документы о предварительном обучении – табеля, справки. Если их нет, нужно написать заявление об общем количестве законченных лет обучения и указать заведение, в котором обучался ребенок. Решение о принятии принимает директор учебного заведения. Единственным препятствием, как показывает опыт, может быть отсутствие свободных мест в школе.

Полезная информация:

Перечень школ в Реестре школ и учебных заведений.

Информацию о поступлении по телефону +22 34 74 708 или по электронной почте ukraina-szkola@mein.gov.pl.

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