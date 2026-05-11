Как украинский дрон Magura мог оказаться в водах Греции: власти проводят расследование

Украинский морской дрон Magura V7 / © Associated Press

Власти Греции расследуют появление боевого дрона со взрывчаткой возле популярного курортного острова Лефкада. Эксперты предполагают, что аппарат может иметь украинское происхождение, а его целью были российские танкеры.

Об этом сообщает The Guardian.

Власти Греции активизировали расследование относительно появления дрона со взрывчаткой в водах у западного побережья страны. К расследованию привлекли специализированные военные подразделения, а его масштабы расширили после того, как на выходных саперы осуществили контролируемый подрыв беспилотника в море.

Заявление греческих властей о дроне в море

Министр обороны Греции Никос Дендиас сообщил, что дрон, предположительно украинского происхождения, почти наверняка прибыл «из иностранного государства», однако воздержался от прямого указания на конкретную страну.

«Мы знаем, что это такое, и более-менее знаем, что он содержит», — сказал министр, пытаясь одновременно успокоить общественность относительно способности Греции противостоять подобным современным угрозам.

«Нам нечему завидовать, мы создаем условия, чтобы наша страна могла оснастить свой военно-морской флот самыми современными дронами и системами противодействия дронам, которые существуют сегодня», — сказал Дендиас.

По предварительной версии, аппарат упал вблизи острова Лефкада в Ионическом море после того, как операторы потеряли над ним управление и дрон сбился с маршрута. В прошлый четверг его обнаружил рыбак в одной из пещер.

Ситуация вызвала еще большее беспокойство после сообщений 9 мая о том, что дрон-камикадзе большой дальности был снаряжен примерно 100 кг взрывчатки. В то же время в Министерстве обороны Греции не стали официально подтверждать наличие боеприпасов.

Оппозиция Греции критикует власть из-за дрона

Инцидент поставил вопрос об уровне морской безопасности в стране-члене Евросоюза, у которой самая длинная береговая линия в Европе. Оппозиционные силы быстро раскритиковали правоцентристские власти Афин, обвинив правительство в недостаточной подготовке к угрозам, связанным с таким видом вооружения.

«Пан Дендиас сказал нам, что он „знает“ [все о дроне], но греческому народу не позволяют узнать ничего о его происхождении, назначении и том, как он беспрепятственно передвигался вблизи Лефкады», — заявил представитель по вопросам обороны главной оппозиционной партии PASOK Михалис Катринис.

По его мнению, этот случай демонстрирует риск того, что Греция может оказаться втянутой в зону военного конфликта.

Небольшая националистическая пророссийская партия «Греческое решение» назвала находку доказательством «сознательной военной провокации».

Найденным в Греции дроном может быть Magura V3

Исследование морского беспилотника проводят на военно-морской базе на материковой части Греции, куда доставили аппарат. По информации местных медиа, эксперты анализируют серийный номер устройства и его встроенную систему спутниковой навигации, чтобы установить происхождение дрона.

Поскольку все больше специалистов указывают на сходство аппарата с украинским морским дроном Magura V3, распространяется версия, что его потенциальной целью могли быть российские нефтяные и газовые суда в Средиземном море.

Киев уже признавал атаки на танкеры, которые Россия использует для обхода санкций в рамках своего так называемого «теневого флота». В этом месяце украинские беспилотники потопили два судна в Черном море, что стало существенным усилением кампании против российского энергетического сектора.

Дроны V3, оснащенные системами спутниковой связи, способны перевозить до 300 кг взрывчатки. Их эффективность повышают высокая автономность и скорость: такие беспилотники могут действовать до 60 часов подряд и развивать скорость примерно до 80 км/ч.

Напомним, накануне стало известно, что у берегов греческого острова Лефкада рыбаки обнаружили украинский морской дрон Magura V3 с включенным двигателем. Беспилотник был оборудован системами связи и детонаторами, однако не имел взрывчатки. Устройство отбуксировали в порт и передали береговой охране.

