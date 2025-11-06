Как украинцам получить чешское водительское удостоверение — куда обращаться и сколько это стоит

Водительское удостоверение / Иллюстративное изображение / © УНИАН

Украинцы, выехавшие в Чехию и планирующие жить там больше года, получают статус ПМЖ или разрешение на долгосрочное пребывание. Согласно местному законодательству, в таких случаях необходимо обязательно обменять украинское водительское удостоверение на чешский документ. Этот процесс имеет четкие термины и требования, о которых следует знать заранее.



Кому и когда нужно менять водительские права

Обмен украинских прав на чешские языки является обязательным для лиц, не являющихся гражданами ЕС и имеющих разрешение на ПМЖ или долгосрочное пребывание (более одного года).

Важнейший момент – это срок подачи заявления . Сделать это необходимо в течение трех месяцев с даты вступления в силу вашего вида на жительство. Если пропустить этот срок, управление автомобилем с украинскими правами будет считаться нарушением закона. Для обмена принимаются только те удостоверения, которые были выданы в соответствии с международными Конвенциями о дорожном движении (Женевской 1949 или Венской 1968). В случае несоответствия формата могут потребовать сдачи экзамена в чешской автошколе.

Украина является участницей Венской конвенции, поэтому большинство современных водительских удостоверений в формате пластиковой карты отвечают требованиям Чехии. Главный признак – наличие дублирования данных латиницей. Проблемы могут возникнуть со старыми образцами (например, в форме книжечки без латиницы), которые могут не принять, поэтому лучше обменять старые права на новые в Украине заранее.

Подать заявление на обмен можно в отделе реестра водителей муниципалитета с расширенной компетенцией. В Праге, например, этот отдел находится в магистрате.

Необходимые документы, сроки и цена обмена

Для подачи заявления вам потребуется стандартный пакет документов. Важно помнить, что фотографию брать с собой не нужно – ее сделают на месте или возьмут цифровое изображение из государственных реестров.

Базовый пакет документов:

Паспорт или другой действующий документ, удостоверяющий личность.

Действует украинское водительское удостоверение (желательно, чтобы данные были написаны латиницей).

Документ, подтверждающий основание проживания (ПМЖ или долгосрочное пребывание более 1 года).

В некоторых случаях может потребоваться медицинская справка и/или официальный перевод прав, если у них нет данных латиницей. Это следует уточнить в местном реестре водителей.

Сроки и стоимость услуги:

Стандартное изготовление: срок 20 дней. Административный сбор составляет около 160 Kč (чешских крон). При подаче онлайн через Transportní portál действует скидка 20%.

Сроковое изготовление: срок около 5 рабочих дней. Сбор составляет около 560 Kč .

Напомним, получение водительского удостоверения может быть как формальной процедурой, так и настоящим испытанием в зависимости от страны. Пока украинцы жалуются на длинные очереди в сервисных центрах, в других странах большинство кандидатов просто не могут сдать экзамены.